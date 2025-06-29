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Meta✴ готова привлечь $29 млрд на расширение вычислительных мощностей в США

Утверждение о том, что потоки денежных средств, генерируемые продажей рекламы в социальных сетях, принадлежащих Meta Platforms, с запасом покрывают её потребности в инвестициях на направлении искусственного интеллекта, в реальности может не пройти проверку временем. Компания готова привлечь на соответствующие цели $29 млрд у инвесторов.

Источник изображения: X, Mark Zuckerberg

Источник изображения: X, Mark Zuckerberg

Как сообщило накануне издание Financial Times, сейчас Meta ведёт переговоры с крупными институциональными инвесторами типа Apollo Global Management, KKR, Brookfield, Carlyle и Pimco о возможности предоставления ими в совокупности до $29 млрд на строительство новых центров обработки данных на территории США. Из этой суммы $3 млрд будут выручены Meta за счёт реализации активов, которые перейдут под контроль инвесторов, а оставшиеся $26 млрд будут, по сути, предоставлены в форме кредитов. Данными суммами дело может не ограничиться, как поясняет один из источников.

По информации издания, консультантом в этой сфере для Meta выступал инвестиционный банк Morgan Stanley. Долговые обязательства, о которых идёт речь при обсуждении структуры возможной сделки, должны иметь высокую ликвидность на межбанковском рынке, как подчёркивают вероятные участники. По всей видимости, инвесторы научены горьким опытом сделки Илона Маска (Elon Musk) по покупке социальной сети Twitter (ныне X), по итогам которой они долго не могли реализовать долги компании на приемлемых для себя условиях.

Решение о привлечении дополнительных средств на строительство вычислительных мощностей не было неожиданным. Ещё в мае на квартальной отчётной конференции руководство Meta заявило, что компания увеличит капитальные затраты в текущем году на 10 % до интервала от $64 до $72 млрд. Необходимость увеличить бюджет в этой сфере была продиктована как потребностью в дополнительных центрах обработки данных, так и ростом цен на аппаратное обеспечение. Кроме того, в июне Meta заключила долгосрочный контракт с одним из поставщиков электроэнергии в Иллинойсе, располагающим в этом штате АЭС. Развитие вычислительной инфраструктуры в таких масштабах требует высоких затрат электроэнергии.

Конкурирующая OpenAI тоже активно привлекает капитал инвесторов к финансированию своих проектов. Помимо знаменитого Stargate стоимостью $500 млрд, стартапу недавно удалось договориться о финансировании проекта в Техасе с Blue Owl стоимостью $15 млрд. Инвесторы в таких случаях всё чаще претендуют на часть выручки будущего проекта, если сделка подразумевает создание совместного предприятия. Развивающим свою инфраструктуру компаниям такие сделки тоже выгодны, поскольку позволяют не наращивать портфель долговых обязательств.

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Теги: me, ии, цод, инвестиции
me, ии, цод, инвестиции
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