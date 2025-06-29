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В Пекине прошёл первый в мире футбольный турнир между гуманоидными роботами

В столице Китая состоялся уникальный футбольный турнир, в котором приняли участие роботы-гуманоиды. Без какого-либо внешнего вмешательства, управляемые только искусственным интеллектом роботы ловко маневрировали, отбирали мяч и наносили удары по воротам. В финале участвовали четыре китайские команды, прошедшие отборочный тур.

Источник изображений: nypost.com

Источник изображений: nypost.com

Как отметила организатор мероприятия Доу Цзин (Dou Jing), этот турнир стал не только первой в Китае игрой роботов в формате 3 х 3, но и тестовым соревнованием перед предстоящими Всемирными играми гуманоидных роботов в 2025 году. Матч состоял из двух таймов по 10 минут с пятиминутным перерывом, а роботы, несмотря на некоторую неуклюжесть в движениях, продемонстрировали высокий уровень автономности.

Каждый робот оснащён камерами и датчиками, позволяющими распознавать мяч и ориентироваться в пространстве. Вся система визуального восприятия работает на основе оптических камер, а чтобы избежать ошибок и чётко идентифицировать белый цвет мяча, разработчики исключили белый цвет в экипировке роботов, судей и персонала.

Обучение роботов проводилось на основе алгоритмов машинного обучения, при котором система совершенствуется методом проб и ошибок, позволяя игрокам в дальнейшем самостоятельно принимать решения. Как пояснил основатель компании Booster Robotics Чэн Хао (Cheng Hao), точность распознавания мяча на расстоянии до 20 метров превышает 90 %. Робот анализирует положение мяча, ворот и партнёров, после чего выбирает оптимальное действие, например передачу или удар по воротам.

Как отмечает New York Post, соревнование в Пекине стало лишь своеобразным дебютом к более масштабному событию. С 15 по 17 августа 2025 года в рамках Всемирной конференции по робототехнике впервые пройдут Всемирные игры гуманоидных роботов.

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Теги: роботы, гуманоид, китай
роботы, гуманоид, китай
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