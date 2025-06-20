Гуманоидные роботы Foxconn приступят к сборке ИИ-серверов Nvidia уже в следующем году

Тайваньская технологическая компания Foxconn и американский производитель чипов ИИ Nvidia ведут переговоры о развёртывании человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производиться ИИ-серверы Nvidia. В случае успеха это предприятие станет для обеих компаний первым прорывным опытом столь массового использования гуманоидных роботов на производстве. Ожидается, что развёртывание будет завершено в ближайшие месяцы.

Foxconn разрабатывает собственных человекоподобных роботов совместно с Nvidia, а также проводит испытания роботов, произведённых китайской компанией UBTech. Пока неясно, сколько человекоподобных роботов будет использовано на заводе в Хьюстоне и какого они будут типа. По сообщениям из осведомлённых источников, в настоящее время Foxconn обучает роботов подбирать и размещать предметы, вставлять кабели и выполнять сборочные операции.

Завод Foxconn в Хьюстоне идеально подходит для развёртывания гуманоидных роботов, поскольку это совершенно новое предприятие, где ещё на этапе проектирования были предусмотрены все особенности, связанные с их массовым использованием. Первой продукцией нового завода станут серверы GB300 от Nvidia, их сборка должна стартовать в начале следующего года. Кроме завода в Хьюстоне, Nvidia строит в партнёрстве с Wistron подобное предприятие в Далласе. Ожидается, что оба завода выйдут на запланированные объёмы производства в течение 12–15 месяцев.

По слухам, Foxconn планирует продемонстрировать на ежегодном технологическом мероприятии в ноябре две версии самостоятельно разработанных компанией роботов. Первый вариант представляет из себя гуманоидного робота, а второй использует для передвижения колёсную автономную роботизированную базу, что делает его дешевле ходячего собрата.

Для Nvidia использование гуманоидных роботов в производстве своих серверов ИИ представляет естественный шаг, поскольку компания разработала собственную платформу, которую поставляет изготовителям роботов. По мнению главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), повсеместное внедрение гуманоидных роботов на производственных предприятиях произойдёт в течение ближайших пяти лет.