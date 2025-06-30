Президент США заявил, что покупатель для американских активов TikTok найден

Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил, что нашёл покупателя для TikTok — по его словам, это «группа очень состоятельных людей». Ранее президент США неоднократно откладывал введение запрета на работу приложения в стране, хотя сам же инициировал этот процесс в 2020 году на первом сроке своего президентства.

Как напоминает Forbes, в марте 2024 года Конгресс принял закон о защите американцев от приложений, «контролируемых иностранными противниками». Во избежание закрытия TikTok в США этот закон обязал ByteDance продать его американскому владельцу. Документ получил поддержку как со стороны Демократической партии, так и Республиканской, и был подписан Джо Байденом (Joe Biden) в апреле того же года. Однако китайская компания немедленно подала иск, оспаривая законность запрета.

Ранее использование TikTok уже ограничивали. В частности, его запретили на устройствах федеральных служб, а также на официальных аппаратах ряда чиновников штатов. Примечательно, что в первом президентском сроке Трамп пытался запретить приложение, но после того как его избирательная кампания в 2024 году активно использовала TikTok для взаимодействия с молодой аудиторией, его позиция по отношению к сервису заметно смягчилась и, несмотря на то, что Верховный суд подтвердил в январе законность запрета, администрация Белого дома трижды откладывала его исполнение, последний раз — 17 июня.

Точная сумма потенциальной сделки пока не афишируется, но по оценкам экспертов, стоимость приложения может варьироваться от $30 млрд до более чем $300 млрд, учитывая его популярность среди 170 миллионов пользователей в США. Среди возможных покупателей ранее упоминались крупные технологические корпорации, такие как Microsoft и Oracle, а также частные инвесторы, например, бывший владелец клуба Los Angeles Dodgers Фрэнк Маккорт (Frank McCourt) и экс-глава Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick). Также идею приобретения TikTok совместно с группой миллиардеров ранее высказывал Стивен Мнучин (Steven Mnuchin), занимавший пост министра финансов с февраля 2017 по январь 2021 года.