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Высокопоставленные руководители Nvidia за последние 12 месяцев выручили более $1 млрд на продаже акций компании

Сделки с акциями публичных компаний являются привычной частью жизни их руководителей, поскольку они часть своего вознаграждения получают ценными бумагами, которые по истечении времени должны продавать. Динамика курса акций Nvidia способствовала тому, что сотрудникам компании, которые продавали их за последние 12 месяцев, удалось в совокупности выручить более $1 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет Financial Times, из этой суммы более половины пришлось на текущий месяц, поскольку в этом периоде акции Nvidia обновили исторический максимум и в очередной раз сделали компанию самой дорогой среди публичных. Основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) воздерживался от продажи акций своей компании с сентября прошлого года, но на прошлой неделе вернулся к соответствующей активности.

Впрочем, эти действия генерального директора были частью плана по продаже акций, согласованного с советом директоров и акционерами ещё в марте текущего года. Первый квартал был не очень благоприятным с точки зрения динамики курса акций Nvidia, но сейчас всё складывается более выгодным образом для желающих заработать на их продаже. Скорее всего, в случае с главой компании превышение курсом акций отметки в $150 стало сигналом к возобновлению продаж. Ему пришлось выждать 90 дней с момента утверждения плана продаж в марте, чтобы соблюсти все необходимые формальности. До конца текущего года Хуанг может в общей сложности реализовать 6 млн акций Nvidia. По текущему курсу это позволит ему выручить не менее $900 млн. Общее благосостояние главы компании оценивается Forbes в $138 млрд, что позволяет ему замыкать десятку самых состоятельных людей планеты. На прошлой неделе капитализация Nvidia выросла до рекордных $3,8 трлн.

В уходящем месяце высокопоставленные сотрудники Nvidia также объявили о начале продаж принадлежащих им акций. Член совета директоров Марк Стивенс (Mark Stevens) в начале месяца объявил о намерениях продать 4 млн акций, с тех пор ему удалось выручить на продаже некоторой части из них $288 млн. Исполнительный вице-президент Nvidia Джей Пури (Jay Puri) в прошлую среду продали акций компании на сумму $25 млн. Два других члена совета директоров, Тенч Кокс (Tench Coxe) и Брук Сивэлл (Brook Seawell), реализовали акций на сумму $143 млн и $48 млн соответственно.

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Теги: nvidia, акции, финансы, дженсен хуанг
nvidia, акции, финансы, дженсен хуанг
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