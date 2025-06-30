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«Революционные» технологии, истоки проекта и поддержка после релиза: новые подробности ролевого MMO-шутера The Cube во вселенной Atomic Heart

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни в разговоре с Wccftech поделился новыми подробностями анонсированного на Summer Game Fest 2025 мультиплеерного ролевого шутера The Cube во вселенной Atomic Heart.

Источник изображений: Mundfish

Источник изображений: Mundfish

Напомним, события The Cube развернутся на гигантском парящем кубе, грани которого постоянно вращаются, создавая «неповторимые комбинации окружения» — среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности.

Идея вращающегося куба появилась у Багратуни, когда в ходе затянувшегося звонка он рисовал квадраты для игры в крестики-нолики. Мозговой штурм с исполнительным продюсером Олегом Городишениным помог концепции обрести финальную форму.

Раздельный рендеринг не только генерирует визуальное зрелище, но и непосредственно влияет на геймплей (перемещение, правила физики)

Раздельный рендеринг не только генерирует визуальное зрелище, но и непосредственно влияет на геймплей (перемещение, правила физики)

По словам Багратуни, история The Cube берёт начало после финала Atomic Heart. Связь игры с Atomic Heart 2 разработчик раскрывать не спешит, но подчёркивает — это не отдельный продукт, а часть развивающейся вселенной.

В основе The Cube лежит «революционный» метод раздельного рендеринга, который позволяет тысячам объектов перемещаться по сетевой среде, обеспечивая бесшовные переходы, динамическую гравитацию и точное отслеживание предметов.

Mundfish насчитывает более 160 человек и работает над тремя проектами — четвёртым аддоном для Atomic Heart, Atomic Heart 2 и The Cube

Mundfish насчитывает более 160 человек и работает над тремя проектами — четвёртым аддоном для Atomic Heart, Atomic Heart 2 и The Cube

Что ещё рассказал Багратуни о The Cube:

  • The Cube сочетает мощную повествовательную основу с масштабными системами — глубокого развития персонажа, выбора и прокачки экипировки, квестов и меняющихся задач;
  • от традиционных MMO игру отличает отсутствие статичных локаций и «рутинного гринда» — The Cube предложит изучать, исследовать и адаптироваться к изменчивому сюрреалистическому окружению;
  • в своей основе The Cube ближе к традиционным MMORPG, нежели эвакуационным шутерам или королевским битвам, хотя элементы extraction-геймплея в проекте присутствуют;
  • в игре ожидаются многоуровневые подземелья с непростыми врагами и уникальными наградами (чем глубже, тем страннее);
  • с моделью распространения The Cube разработчики до конца ещё не определились;
  • в настоящее время The Cube находится на стадии активных внутренних плейтестов — при этом в команде уже задумываются о публичных испытаниях (подробностями поделятся скоро);
  • после релиза The Cube будет регулярно получать новый контент, включая квесты, сюжетные элементы, события и функции.

The Cube создаётся для ПК (Steam) и неназванных консолей. Заявлен глубокий сюжет, широкие возможности для исследования, обширные пространства, разнообразные биомы, могучие боссы и полная поддержка русского языка.

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Теги: the cube, mundfish, ролевой шутер, mmo
the cube, mundfish, ролевой шутер, mmo
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