«Революционные» технологии, истоки проекта и поддержка после релиза: новые подробности ролевого MMO-шутера The Cube во вселенной Atomic Heart

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни в разговоре с Wccftech поделился новыми подробностями анонсированного на Summer Game Fest 2025 мультиплеерного ролевого шутера The Cube во вселенной Atomic Heart.

Напомним, события The Cube развернутся на гигантском парящем кубе, грани которого постоянно вращаются, создавая «неповторимые комбинации окружения» — среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности.

Идея вращающегося куба появилась у Багратуни, когда в ходе затянувшегося звонка он рисовал квадраты для игры в крестики-нолики. Мозговой штурм с исполнительным продюсером Олегом Городишениным помог концепции обрести финальную форму.

По словам Багратуни, история The Cube берёт начало после финала Atomic Heart. Связь игры с Atomic Heart 2 разработчик раскрывать не спешит, но подчёркивает — это не отдельный продукт, а часть развивающейся вселенной.

В основе The Cube лежит «революционный» метод раздельного рендеринга, который позволяет тысячам объектов перемещаться по сетевой среде, обеспечивая бесшовные переходы, динамическую гравитацию и точное отслеживание предметов.

Что ещё рассказал Багратуни о The Cube:

The Cube сочетает мощную повествовательную основу с масштабными системами — глубокого развития персонажа, выбора и прокачки экипировки, квестов и меняющихся задач;

от традиционных MMO игру отличает отсутствие статичных локаций и «рутинного гринда» — The Cube предложит изучать, исследовать и адаптироваться к изменчивому сюрреалистическому окружению;

в своей основе The Cube ближе к традиционным MMORPG, нежели эвакуационным шутерам или королевским битвам, хотя элементы extraction-геймплея в проекте присутствуют;

в игре ожидаются многоуровневые подземелья с непростыми врагами и уникальными наградами (чем глубже, тем страннее);

с моделью распространения The Cube разработчики до конца ещё не определились;

в настоящее время The Cube находится на стадии активных внутренних плейтестов — при этом в команде уже задумываются о публичных испытаниях (подробностями поделятся скоро);

после релиза The Cube будет регулярно получать новый контент, включая квесты, сюжетные элементы, события и функции.

The Cube создаётся для ПК (Steam) и неназванных консолей. Заявлен глубокий сюжет, широкие возможности для исследования, обширные пространства, разнообразные биомы, могучие боссы и полная поддержка русского языка.