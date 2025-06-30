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Обновление Windows выйдет с задержкой, потому что Microsoft перепутала дату и не собирается это исправлять

Microsoft подтвердила наличие проблемы, вызывающей задержки доставки обновлений безопасности Windows за июнь 2025 года из-за неправильной временной метки метаданных. Эта ошибка влияет на системы под управлением Windows 10 и Windows 11 в средах с политиками отсрочки качественных обновлений (Quality Update, QU), которые позволяют администраторам откладывать установку обновлений на управляемых устройствах.

«Некоторые устройства в средах, где ИТ-администраторы используют политики отсрочки качественных обновлений (QU), могут испытывать задержки при получении обновления безопасности Windows за июнь 2025 года, — объясняет Microsoft. — Хотя обновление было выпущено 10 июня 2025 года, его временная метка метаданных обновления отражает дату 20 июня 2025 года. Это несоответствие может привести к тому, что устройства с настроенными периодами отсрочки получат обновление позже, чем ожидалось».

Хотя задержка развёртывания обновлений часто применяется администраторами ради сохранения стабильности, неправильная временная метка для июньских обновлений безопасности отложит их за пределы периода, указанного в политиках, что потенциально подвергает такие системы угрозам безопасности.

Microsoft предоставила администраторам несколько временных обходных путей для ускорения развёртывания обновлений за июнь 2025 года. Администраторы могут создать политику ускоренного развёртывания, чтобы гарантировать немедленную доставку обновлений в организациях. В качестве альтернативы рекомендуется изменить конфигурации отсрочки или круги развёртывания, чтобы минимизировать задержку для затронутых устройств. Требуемые действия подробно описаны в Центре сообщений Microsoft 365.

«Эта проблема задержки влияет только на время доступности обновления для организаций, использующих политики отсрочки QU, и не влияет на качество или применимость обновления, — добавила Microsoft. — Мы не будем менять значение метаданных с текущего значения от 20 июня 2025 года. Этот обходной путь является окончательным решением, которое мы предоставим для этой проблемы».

В начале 2025 года Microsoft объявила его «годом обновления ПК с Windows 11». Компания стремится подтолкнуть пользователей к переходу на наиболее актуальную версию программной платформы, поскольку до завершения периода поддержки Windows 10 осталось всего несколько месяцев. Однако последующие обновления исправляя одно, непременно ломали другое.

В январе обновление Windows 11 под номером KB5050009 вызвало неработоспособность Bluetooth наушников и устройств, подключённых через внешний USB ЦАП. Пользователи столкнулись с «исчезновением» веб-камеры с ошибкой «Камера не обнаружена», а переключение приложений по Alt+Tab могло привести к зависанию системы.

В феврале некоторые USB-принтеры начинали печатать произвольный текст после установки пакета обновлений для операционной системы Windows, выпущенного в конце января 2025 года. Проблема затронула Windows 10 22H2 и Windows 11 22H2 и 23H2.

В марте после очередного обновления приложение Copilot в составе операционной системы Windows 11 стало «непреднамеренно удаляться» с ПК. Некоторые пользователи Windows 11, которым не интересен ИИ-помощник Copilot, нашли в этой ошибке обновления свои плюсы.

В апреле Microsoft сообщила, что установка пакета накопительных обновлений KB5055523 может нарушить работоспособность функции Windows Hello, которая используется для авторизации на компьютерах. Проблема затронула устройства с Windows 11 24H2, а также Windows Server 2025.

В мае после автоматической установки обновления безопасности KB5058405 для Windows 11 версий 23H2 и 22H2 затронутые ПК переставали загружаться, выдавая ошибку с кодом 0xc0000098. Сбои затронули преимущественно операционные системы Windows 11, развёрнутых в виртуальных средах.

Microsoft хочет превратить «Центр обновления Windows» в универсальную платформу для обновления не только самой операционной системы, но и любых сторонних приложений. Разработчики смогут интегрировать свой софт в систему обновлений Windows, что обеспечит более согласованное и оптимизированное управление обновлениями на устройствах пользователей. Многие эксперты опасаются, что подобная интеграция вызовет ещё большее количество проблем при установке обновлений.

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Теги: microsoft, windows, обновление, ошибки, сбой
microsoft, windows, обновление, ошибки, сбой
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