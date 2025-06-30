DJI выпустила грузовой дрон FlyCart 100 с грузоподъёмностью до 80 кг и передовыми системами безопасности

Компания DJI сообщила о выпуске на китайском рынке нового флагманского грузового дрона FlyCart 100 (FC100) большой грузоподъёмности, созданного для промышленной и критически важной логистики. FC100 предназначен для транспортировки полезных грузов весом до 80 килограммов и работы в условиях высокогорья и повышенного риска, выходящих далеко за рамки традиционного применения потребительских дронов.

Дрон обладает максимально допустимой взлётной массой 149,9 кг и может преодолевать до 6 км на одной батарее при полной нагрузке. В режиме с двумя аккумуляторами он способен поднимать до 65 кг полезной нагрузки и преодолевать до 12 км. Без груза дальность полёта составляет до 26 км.

Для обеспечения высокой грузоподъёмности FC100 оснащён 62-дюймовыми пропеллерами из углеродного волокна, регуляторами скорости на 420 А и соосной двухроторной системой, повышающей эффективность тяги. Дрон имеет степень защиты IP55, что позволяет ему работать в условиях пыли, небольшого дождя и ветра со скоростью до 12 м/с. Полёт возможен при температуре от -20 °C до +40 °C и на высоте до 6000 метров.

DJI FC100 использует аккумулятор DB2160 ёмкостью 41 А·ч с поддержкой быстрой замены. Он поддерживает сверхбыструю зарядку и полностью заряжается всего за 9 минут при использовании опционального настенного зарядного устройства мощностью 12 000 Вт или автомобильного зарядного устройства на 15 000 Вт. Для работы в удалённых условиях DJI также предлагает инверторную систему высокой мощности для эффективной зарядки в полевых условиях.

FC100 оснащён усовершенствованной системой воздушной подвески для стабильной доставки груза. Он поддерживает автоматическую балансировку нагрузки, определение веса в реальном времени и оснащён моторизованным грузовым крюком для надёжной фиксации и быстрого сброса груза. Поддерживается работа как с одно-, так и с двухаккумуляторной лебёдкой.

В дрон встроена парашютная система, способная раскрываться даже при полной нагрузке и снижающая скорость падения до 6 м/с в экстренных ситуациях. Для навигации и обнаружения препятствий дрон использует систему LiDAR, сканирующую до 300 000 точек в секунду, радар миллиметрового диапазона для условий плохой видимости, а также пятинаправленную оптическую систему «рыбий глаз», обеспечивающую ориентацию в пространстве.

DJI поставляет FC100 с новым контроллером RC Plus 2. Он оснащён 7-дюймовым дисплеем с яркостью 1400 кд/м², имеет защиту по стандарту IP54 и поддерживает режим управления двумя операторами по протоколу передачи данных DJI O4. Контроллер интегрирован в приложение DJI Delivery Cloud с функциями планирования полётов, выбора маршрутов и координации флота.

DJI FC100 предлагается в четырёх конфигурациях. Стандартная версия с обычной зарядкой оценена в 89 999 юаней (около $12 500). Та же модель с зарядкой повышенной мощности стоит 92 999 юаней ($12 950). Флагманская версия предлагается по цене от 116 999 юаней (около $16 300) за вариант со стандартной зарядкой и 119 999 юаней (около $16 700) — с зарядкой повышенной мощности.