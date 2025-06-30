Комиссионный хаос: Apple изменила правила App Store для ЕС так, что теперь их никто не понимает

Apple усложнила правила App Store для разработчиков в Евросоюзе до такой степени, что даже опытные разработчики не могут в них разобраться. Однако за этой путаницей может скрываться готовность компании снизить комиссию с 30 % до 20 % — причём не только для европейских разработчиков. Если такое изменение действительно произойдёт, это станет первым шагом за всю историю компании в сторону уменьшения её доли от продаж в экосистеме App Store.

Новые положения содержат множество исключений и ограничений, слишком запутаны и их применение зависит от множества факторов, считает издание 9to5Mac. Например, они не распространяются на приложения, скачанные через сторонние магазины, а также приложения с рекламой. Правила затрагивают только ссылки, ведущие пользователей за пределы экосистемы, и альтернативные способы оплаты, интегрированные в приложения. Правила также позволяют разработчикам выбрать между комиссией в 5 % или 13 %, а в некоторых случаях и 10 %. Также планируется внедрить замену текущего фиксированного платежа в 0,5 евро за каждую установку сверх 1 млн на процентный платёж, хотя этот вопрос ещё окончательно не решён.

Основатель приложения Flighty и бывший разработчик Apple Райан Джонс (Ryan Jones) признался, что ни один из его знакомых не смог разобраться в новых условиях, а техноблогер Джон Грубер (John Gruber) считает, что сложность правил является результатом действий как ЕС, так и самой Apple, которая, возможно, намеренно сделала их неочевидными.

При этом Грубер обратил внимание на важную деталь: в новых условиях можно усмотреть намёк на снижение стандартной комиссии до 20 % для внутриигровых покупок в ЕС. Если интерпретация верна, Apple может распространить это изменение на весь мир, чтобы избежать дисбаланса, так как в противном случае разработчики за пределами Европы окажутся в менее выгодном положении. При этом участники программы поддержки малого бизнеса Apple, чей доход от приложений не превышает $1 млн в год, уже сейчас могут ожидать снижение комиссии с 15 % до 10 %.