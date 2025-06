The Blood of Dawnwalker, Code Vein 2 и многие другие: анонсирована игровая презентация Bandai Namco Summer Showcase 2025

Вслед за Capcom собственную игровую презентацию решил провести ещё один японский издатель и разработчик — Bandai Namco анонсировала планы на проведение Bandai Namco Summer Showcase 2025.

Трансляция Bandai Namco Summer Showcase 2025 будет включать анонс новой игры в серии My Hero Academia, эксклюзивный трейлер Towa and the Guardians of the Sacred Tree, геймплейную демонстрацию Digimon Story: Time Stranger и многое другое.

В частности, обещают показать The Blood of Dawnwalker, Code Vein 2, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Death Note: Killer Within, Everybody’s Golf: Hot Shots, Super Robot Wars Y и бойца Факумрама для Tekken 8.

Также на шоу может появиться Elden Ring в издании Tarnished Edition для Nintendo Switch 2, которое недавно получило возрастной рейтинг от ESRB, а также новый ремастер из серии Tales (его обещали летом).

Презентация Bandai Namco Summer Showcase 2025 начнётся 2 июля в 22:00 по Москве. Хронометраж не уточняется. Анонс шоу сопровождался прикреплённым выше 32-секундным тизером.