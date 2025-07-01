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Microsoft испытала ИИ-доктора MAI-DxO, который ставит диагнозы в 4 раза точнее врачей

В Microsoft разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для медицинской диагностики, которая не просто помогает врачам, а может их заменить, при этом справляясь со сложными случаями в четыре раза успешнее. Инструмент создан подразделением Microsoft AI под руководством Мустафы Сулеймана (Mustafa Suleyman), сооснователя компании DeepMind, и получил название Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO).

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

MAI-DxO работает по методу «оркестратора данных», формируя своеобразный консилиум из пяти ИИ-агентов, выступающих в роли виртуальных врачей с разными специализациями. Как поясняет Financial Times, эти агенты взаимодействуют между собой, обсуждают варианты и совместно принимают решение. Для проверки возможностей системы её протестировали на 304 самых сложных клинических случаях, описанных в New England Journal of Medicine, когда диагноз удавалось поставить лишь опытным специалистам.

В испытаниях использовалась новая методика, получившая название «цепочка дебатов» (chain-of-debate), которая позволяет проследить ход мыслей алгоритма и сделать его логику прозрачной. В качестве основы использовались крупные языковые модели от OpenAI, Meta, Anthropic, Google, xAI и DeepSeek. Лучший результат показала модель o3 от OpenAI, правильно решившая 85,5 % поставленных медицинских задач. Для сравнения: у реальных врачей этот показатель составил около 20 %, однако в ходе тестирования они не имели доступа к справочникам и не могли консультироваться с коллегами — что в реальных условиях могло бы повысить их эффективность. Примечательно, что ИИ-агенты учитывали и экономические аспекты диагностики, сокращая количество ненужных тестов и теоретически экономя в некоторых случаях сотни тысяч долларов.

Отмечается, что технология может быть внедрена в ближайшее время в такие продукты Microsoft, как Copilot и Bing, которые ежедневно обрабатывают около 50 миллионов запросов, связанных со здоровьем. По словам Сулеймана, компания в целом приближается к созданию таких ИИ-моделей, которые будут не просто немного лучше человека, а значительно превосходить его по скорости, стоимости и точности — и это станет настоящим прорывом. Он также добавил, что, несмотря на наилучшие результаты модели OpenAI, Microsoft сохраняет нейтралитет в отношении используемых ИИ-моделей, поскольку ключевым компонентом системы остаётся сам оркестратор MAI-DxO.

Одновременно Доминик Кинг (Dominic King), бывший глава медицинского подразделения DeepMind, а ныне сотрудник Microsoft, заявил, что система демонстрирует беспрецедентную эффективность и может стать «новой входной дверью в здравоохранение». Однако он подчеркнул, что технология пока не готова к клиническому применению — её предстоит доработать и протестировать в реальных условиях.

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Теги: ai, ии-бот, microsoft
ai, ии-бот, microsoft
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