«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой»

«Яндекс» сделал бесплатной свою нейросеть «Чат с Алисой» на базе большой языковой модели (LLM) YandexGPT 5 Pro, ежемесячная плата за доступ к которой составляла 100 руб., сообщил ресурсу РБК представитель компании. Как полагают в «Яндексе», это поможет привлечь новых пользователей, а также тех, что сейчас использует нейросети зарубежных разработчиков.

Нейросеть доступна на её сайте, главной странице «Яндекса», в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере» для Android (обновление для десктопного «Браузера» и версии для iOS выйдет позже). По данным компании, «Алисой» в поиске и в чате ежемесячно пользуется более 43 млн зарегистрированных пользователей «Яндекса».

Нейросеть поддерживает русский и английский языки. Пользователям доступен режим рассуждений и интернет-поиск по нескольким источникам. В бесплатном режиме обеспечена поддержка файлов в форматах pdf, txt, doc и docх, а также возможность генерировать изображения на улучшенной модели YandexART 2.5.

Компания сохранит платную версию YandexGPT 5 Pro, но с другим набором функций. Нейросеть будет учитывать информацию о пользователе, которую тот сообщал о себе раньше, что сделает общение с «Алисой Про» более естественным. Чтобы ответы «Алисы» стали более релевантными, нужно авторизоваться в «Яндексе» в «Чате с Алисой» или сказать «Алиса, давай познакомимся» умной колонке или «ТВ Станции ». Также в «Алисе Про» доступен обновленный диалоговый тренажер английского языка, Live-режим (умная камера с возможностью задавать вопросы «Алисе»), возможность пользоваться наиболее мощными нейросетями компании без ограничений даже в периоды пиковой нагрузки, а также детские сценарии и образовательные игры, созданные совместно с «Яндекс Учебником».

В настоящее время в мире по размеру аудитории и качеству генераций лидируют модель GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, китайские Qwen Max (Alibaba), а также R1 (DeepSeek), сообщил Ярослав Беспалов, руководитель группы «Мультимодальные архитектуры ИИ» лаборатории «Сильный ИИ в медицине» института AIRI. С учётом того, что китайский DeepSeek бесплатен, конкурировать с ним можно, только если предоставить бесплатный доступ к своим нейросетям, считает гендиректор VisionLabs («дочка» МТС) Дмитрий Марков. Он отметил, что помимо качества DeepSeek отличается простотой доступа и бесплатным пользованием, поэтому, если сейчас пользователи привыкнут к этой ИИ-модели, то переманить их в будущем будет намного сложнее.

Эксперт также указал на уникальное преимущество российских нейросетей для бизнеса: они лучше иностранных справляются с рядом конкретных прикладных задач, потому что обучены на определённых данных. «Если “Яндекс” добьется того, что его нейросети будут что-то лучше делать на русском, то компания сможет переманить часть аудитории иностранных сервисов в России», — заявил Марков, добавив, что расширить аудиторию «Яндексу» может помочь совместимость с популярными сервисами и надёжность хранения данных с учётом того, что среди его пользователей большое число россиян.

В «Яндексе» отметили, что мощностей инфраструктуры компании достаточно для резкого роста пользователей, а в случае чрезмерной нагрузки «Алиса» будет отвечать с помощью более простой модели Yandex GPT 5 Lite. Для сравнения, DeepSeek во время пиковых нагрузок может не отвечать.