Blue Origin в 13-й раз свозила туристов на границу космоса — и 1000 открыток в придачу

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin совершил 33-й полёт и 13-й по счёту пилотируемый запуск, доставив шесть туристов и около 1000 открыток за линию Кармана. Полёт длился 10 минут 33 секунды и стал частью планов Blue Origin по популяризации космического туризма и расширению доступа к суборбитальному пространству.

29 июня с частной стартовой площадки Launch Site One в Западном Техасе стартовал суборбитальный космический аппарат New Shepard. Запуск под номером NS-33 первоначально он был намечен на 21 июня — день летнего солнцестояния, — и экипаж даже дал себе символичное название: The Solstice 33 (рус. — Солнцестояние-33). Однако запуск дважды откладывался из-за неблагоприятной погоды. Старт состоялся после нормализации атмосферных условий и соответствующих проверок оборудования.

На борту капсулы находились шесть человек: Элли Кюнер (Allie Kuehner), Карл Кюнер (Carl Kuehner), Лиланд Ларсон (Leland Larson), Фредди Ресиньо-младший (Freddie Rescigno Jr.), Оволаби Салис (Owolabi Salis) и Джеймс Ситкин (James Sitkin). Все они — не профессиональные астронавты, а гражданские специалисты, в том числе юристы и защитник окружающей среды. Эти участники подтвердили, что космический туризм становится реальностью не только для учёных и лётчиков-испытателей, но и для обычных людей с соответствующей подготовкой.

Во время полёта капсула достигла высоты 105,2 км, преодолев линию Кармана — рубеж между атмосферой Земли и космосом. На высоте 102 км наступило состояние невесомости, продолжавшееся примерно три минуты. Пассажиры отстегнулись от кресел и свободно перемещались по капсуле, наблюдая из иллюминаторов изогнутый горизонт планеты на фоне глубокого чёрного космоса. После капсула мягко приземлилась в пустынной зоне недалеко от места старта. Весь полёт продолжался 10 минут 33 секунды.

Помимо экипажа, на борту находились около 1000 открыток, запущенных в рамках образовательной программы Club for the Future, инициированной Blue Origin. Участники проекта — в основном школьники и студенты — получают обратно открытки с отметкой о полёте, что позволяет им почувствовать личную связь с космосом. Эта инициатива способствует развитию интереса к науке, технологиям и инженерии у нового поколения. Каждая миссия New Shepard включает такой символический груз, отражающий миссию Blue Origin по воспитанию будущих исследователей.

Полёт NS-33 стал 13-м пилотируемым запуском New Shepard и довёл общее число гражданских лиц, побывавших на борту корабля, до 70. Если учитывать всех, кто побывал в суборбитальном космосе с момента первых успешных запусков, эта цифра достигает 123 человек. Таким образом, более половины таких полётов пришлось на долю миссий Blue Origin. Первый пилотируемый запуск компании состоялся в июле 2021 года, спустя более 20 лет после её основания миллиардером Джеффом Безосом (Jeff Bezos).