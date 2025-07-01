Минпромторг России подготовил проект изменений к постановлению № 719, уточняющий критерии признания интегральных микросхем отечественными. Максимальный балл за продукцию предлагается присваивать только при полном цикле производства на территории России — от разработки до производства и корпусирования.

Минпромторг России разработал проект изменений в постановление правительства № 719, регулирующее правила признания продукции электронной промышленности отечественной. Документ был направлен участникам рынка 19 июня и подписан заместителем министра Василием Шпаком. Изменения касаются интегральных микросхем, в том числе микроконтроллеров и процессоров. Министерство предлагает «начислять максимальный балл за изделия, если производство, корпусирование и модернизация осуществляются внутри Российской Федерации».

В действующей редакции постановления № 719 микросхема признаётся отечественной при выполнении двух условий. Первое — чип должен быть разработан в России. Второе — права на него должны быть зарегистрированы за российским юридическим лицом. Минпромторг считает, что этих критериев недостаточно. В документе отмечается: «Перевод всех процессов производства интегральных микросхем на российские предприятия является необходимым шагом в формировании технологического суверенитета». Новая система предполагает балльную шкалу. Для микросхемы первого уровня до 2035 года необходимо набрать 100 баллов, что возможно только при выполнении всех условий постановления. Второй уровень требует 55 баллов, третий — 36 баллов.

В проекте также прописаны конкретные сроки обязательного применения российских компонентов в производственном процессе. С 2030 года производители должны использовать отечественные фоторезисторы. С 2031 года — корпуса, рамки, подложки, проволоку для разварки, компаунд и андерфил. С 2035 года становится обязательным использование российских фотошаблонов. Дополнительно требуется применение российского программного обеспечения (ПО) при проектировании микросхем. Как подчёркивает Минпромторг, выполнение этих условий должно обеспечить доверие к продукции, предназначенной для критической инфраструктуры, и повысить уровень её защищённости.

Михаил Доброхотов, директор по связям с органами власти холдинга GS Group, сообщил, что проект изменений разрабатывался в сотрудничестве с представителями отрасли. Он отметил, что благодаря предложенной системе компании смогут набирать баллы не только за разработку, но и за упаковку, а также использование отечественных компонентов. GS Group владеет действующими производственными линиями по упаковке процессоров, но, как мы писали в марте 2024 года, при экспериментальном корпусировании чипов Baikal уровень брака достигал 50 %.

Максим Копосов, директор компании «Промобит», выпускающей вычислительную технику под брендом Bitblaze, пояснил, что требования первого уровня фактически вынуждают производителей переносить значительную часть операций в Россию. Он отметил, что в настоящее время процессоры Baikal, «Эльбрус», «Модуль» и другие продолжают производиться за пределами страны. В РФ пока отсутствуют фабрики, способные выполнять техпроцессы по нормам 12 нм и ниже. По оценке Копосова, перенос производства одной модели процессора займёт около двух лет. Он добавил, что инвестиции в одну модель процессора составят порядка 5 млрд рублей, что соизмеримо со стоимостью разработки чипа с нуля.

Компания «Байкал Электроникс» в 2021 году выиграла два тендера Минпромторга на общую сумму 9,44 млрд рублей. Средства были выделены на разработку новых процессоров Baikal-L (техпроцесс 12 нм, архитектура ARMv9) и Baikal-S2 (6 нм, ARMv9). Тогда предполагалось, что первые инженерные образцы будут готовы к 2025 году. Производственные мощности для реализации этих проектов расположены за пределами России.

На поддержку российской микроэлектроники в 2024 году планировалось направить 210 млрд рублей. Об этом ранее сообщил «Интерфакс». В пояснении к проекту Минпромторг отмечает, что обсуждение документа велось с ключевыми участниками рынка. Среди них — «Байкал Электроникс», группа компаний «Аквариус», АО «Микрон» (входит в состав ГК «Элемент»), АО НТЦ «Модуль» и другие. Максим Копосов считает, что предложенные изменения в большей степени применимы к менее сложным микросхемам. По его мнению, процессоры Baikal, «Эльбрус» и другие скорее будут квалифицированы как изделия второго или третьего уровня.