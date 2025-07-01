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Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжит получать новый контент — подробности крупного обновления 10.0

Хотя Warhammer 40,000: Space Marine 3 уже анонсирована, забрасывать Warhammer 40,000: Space Marine 2 разработчики не намерены: издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive подтвердили второй год поддержки игры.

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

По словам создателей, продление выпуска бесплатного и платного контента для Warhammer 40,000: Space Marine 2 стало возможным благодаря «непоколебимой поддержке» фанатского сообщества.

Пользователей ждут новый сезонный абонемент, PvE-миссии, враги, виды оружия и многое другое. Дальнейшими подробностями разработчики делиться пока не готовы, но приоткрыли завесу тайны над ближайшими обновлениями.

Предстоящую годовщину Warhammer 40,000: Space Marine 2 авторы отметят крупным контентным обновлением 10.0 — оно выйдет в сентябре. Патч 9.0, который увидит свет раньше, принесёт с собой лишь изменения баланса.

Обещанный в 9.0 дополнительный PvP-режим откладывается до версии 10.0. События развернутся на уникальной карте, где друг с другом сойдутся силы Хаоса. Заявлена новая тематическая броня и возможность поуправлять Хелбрутом.

Кроме того, в рамках 10.0 дебютирует новое оружие ближнего боя — силовой топор (см. изображение выше). Подтверждённый ранее дополнительным класс для PvE и PvP оказался Технодесантником — его детали раскроют в конце июля.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Дебютировавшее на прошлой неделе обновление 8.0 принесло в игру горячо ожидаемый PvE-режим «Осада» (Siege).

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Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
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