Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это

Слухи о дальнейшем развитии серии научно-фантастических шутеров Halo от Microsoft и Halo Studios (в прошлом 343 Industries) ходят уже несколько месяцев, и разработчики наконец прояснили, когда ждать официальных новостей на этот счёт.

Напомним, прошлой осенью 343 Industries объявила о смене названия на Halo Studios и подтвердила разработку нескольких игр Halo — одной из них, по слухам, может быть новый ремастер Halo: Combat Evolved, в том числе для PS5.

Как стало известно, внести ясность в планы на Halo студия намерена в рамках киберспортивного турнира Halo World Championship 2025 (прошлогодние анонсы тоже прозвучали там), который пройдёт с 24 по 26 октября.

«Слухи — это всегда весело, но если вам нужна официальная информация о том, над чем работает Halo Studios, то вы не захотите пропускать Halo World Championship в этом году. Надеемся увидеться с вами в Сиэтле в октябре!» — заявили разработчики.

Прошлогодний ребрендинг стал началом новой главы для Halo Studios — команда стремится переосмыслить подход к разработке игр серии. В частности, студия переходит с внутреннего движка Slipspace на Unreal Engine 5.

Анонс сопровождался 6-минутным видео с демонстрацией прогресса Halo Studios в работе над Project Foundry — экспериментальным проектом, бо́льшая часть наработок из которого в том или ином виде должна попасть в будущие игры серии.

Последняя на данный момент игра во франшизе — Halo Infinite — датируется 2021 годом. Хотя с релиза прошло уже более трёх с половиной лет, шутер продолжает получать контентные обновления.