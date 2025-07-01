Electronic Arts опубликовала тизер первой за 16 лет новой NCAA March Madness — 2K тоже дразнит фанатов возвращением в игру

Вслед за успешным возрождением серии EA Sports College Football в Electronic Arts, похоже, намерены вернуться и к студенческому баскетболу. Компания опубликовала тизер первой за последние 16 лет новой NCAA March Madness.

Напомним, Electronic Arts выпускала игры про студенческий баскетбол с 1998 по 2009 год. Первые 11 проектов вышли под названием NCAA March Madness, а последние два именовались NCAA Basketball.

Опубликованный накануне официальным микроблогом EA Sports твит недвусмысленно намекает на возвращение серии спустя 16 лет: «Даёшь Безумие. Пробежимся обратно. #CBB #ItsInTheGame».

Судя по твиту, студенческий баскетбол от EA Sports вернётся под названием EA Sports College Basketball. Аналогичным образом в Electronic Arts назвали недавнее возрождение NCAA Football.

Вышедшая в июле 2024 года EA Sports College Football 25 стала самой продаваемой (в долларовом эквиваленте) спортивной игрой в истории США и готовится получить продолжение — EA Sports College Football 26 увидит свет 10 июля.

Тем временем официальный микроблог NBA 2K в ответ на призыв фаната вернуться к студенческому баскетболу намекнул на возрождение своей серии: «Кампус оставался тихим слишком долго».

Последней игрой 2K про студенческий баскетбол была вышедшая в 2007 году College Hoops 2K8. В прошлом месяце, однако, 2K и NBA заключили новое многолетнее международное партнёрство.