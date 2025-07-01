Чрезмерное регулирование тормозят инновации в Европе, заключили в Google

Google сегодня объявила антимонопольным органам Евросоюза и недовольной компанией общественности, что действующие в регионе законы, направленные на сдерживание крупных технологических компаний, препятствуют инновациям, а также наносят ущерб европейским потребителям и компаниям. Об этом сообщает Reuters.

Американский технологический гигант намеревается запросить у регуляторов более подробные инструкции, которые помогут ему в соблюдении норм, а у своих критиков — экономических обоснований своей позиции. Сейчас Google грозят обвинения в соответствии с европейским «Законом о цифровых рынках» (DMA) за то, что компания отдаёт предпочтение своим сервисам, в том числе Google Shopping, Google Hotels и Google Flights, а не решениям конкурентов. По этому закону на компанию могут наложить штраф в размере до 10 % от величины доходы по всему миру за год. Google предложила изменить схему поисковой выдачи, но и в обновлённом варианте, утверждают её оппоненты, конкуренты не имеют равных условий с собственными службами компании.

В настоящий момент применение норм DMA привело к тому, что европейские потребители стали больше платить за авиабилеты, потому что лишились прямого доступа к сайтам авиакомпаний, считают юристы Google. Вместе с авиакомпаниями отели и рестораны потеряли 30 % трафика прямого бронирования, а обходные пути работают очень неэффективно. Поэтому компании необходимо не только в теории, но и с учётом реалий разобраться, как именно должны соблюдаться законы региона — это поможет ей без опасения претензий запускать здесь сервисы. Вместе с Еврокомиссией Google намеревается определить выгоды и издержки, связанные с исполнением требований DMA.