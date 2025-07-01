Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Чрезмерное регулирование тормозят иннова...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Чрезмерное регулирование тормозят инновации в Европе, заключили в Google

Google сегодня объявила антимонопольным органам Евросоюза и недовольной компанией общественности, что действующие в регионе законы, направленные на сдерживание крупных технологических компаний, препятствуют инновациям, а также наносят ущерб европейским потребителям и компаниям. Об этом сообщает Reuters.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Американский технологический гигант намеревается запросить у регуляторов более подробные инструкции, которые помогут ему в соблюдении норм, а у своих критиков — экономических обоснований своей позиции. Сейчас Google грозят обвинения в соответствии с европейским «Законом о цифровых рынках» (DMA) за то, что компания отдаёт предпочтение своим сервисам, в том числе Google Shopping, Google Hotels и Google Flights, а не решениям конкурентов. По этому закону на компанию могут наложить штраф в размере до 10 % от величины доходы по всему миру за год. Google предложила изменить схему поисковой выдачи, но и в обновлённом варианте, утверждают её оппоненты, конкуренты не имеют равных условий с собственными службами компании.

В настоящий момент применение норм DMA привело к тому, что европейские потребители стали больше платить за авиабилеты, потому что лишились прямого доступа к сайтам авиакомпаний, считают юристы Google. Вместе с авиакомпаниями отели и рестораны потеряли 30 % трафика прямого бронирования, а обходные пути работают очень неэффективно. Поэтому компании необходимо не только в теории, но и с учётом реалий разобраться, как именно должны соблюдаться законы региона — это поможет ей без опасения претензий запускать здесь сервисы. Вместе с Еврокомиссией Google намеревается определить выгоды и издержки, связанные с исполнением требований DMA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google подключит серверы к термоядерному реактору Commonwealth Fusion Systems
Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей
Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому
Cloudflare закрыла ИИ-краулерам бесплатный доступ к сайтам — за сбор данных теперь придётся платить
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix
Meta✴ переманила из OpenAI ещё четырёх специалистов в области ИИ
Теги: google, европа, dma
google, европа, dma
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Пять причин полюбить HONOR 400 Pro
ИИ-модель DeepSeek R1 заработала на суверенных китайских ускорителях Sophgo
Новый план Huawei по «захвату мира»: компания открыла исходный код своих ИИ-моделей 14 мин.
«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ 18 мин.
Чрезмерное регулирование тормозят инновации в Европе, заключили в Google 19 мин.
Обнаружено самое любимое число ИИ — и это не 42 2 ч.
Cloudflare закрыла ИИ-краулерам бесплатный доступ к сайтам — за сбор данных теперь придётся платить 2 ч.
МТС Web Services запустила B2B-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными 3 ч.
Electronic Arts опубликовала тизер первой за 16 лет новой NCAA March Madness — 2K тоже дразнит фанатов возвращением в игру 3 ч.
Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это 4 ч.
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix 5 ч.
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно 5 ч.
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов 18 мин.
Даже акционеры Nintendo не могут достать Switch 2 — глава компании извинился за дефицит 28 мин.
Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет 51 мин.
Oracle заполучила загадочного облачного клиента, который будет приносить ей $30 млрд/год 2 ч.
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска 2 ч.
Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей 3 ч.
Обновление системы резервного копирования TATLIN.BACKUP для защиты данных от вирусов-шифровальщиков 3 ч.
HPE продаст Instant On, чтобы купить Juniper, а Juniper лицензирует Mist, чтобы продаться HPE 3 ч.
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой 4 ч.
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей 5 ч.