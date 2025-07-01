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Издателем Heroes of Might & Magic: Olden Era стала компания, которая до сих пор продаёт игры в России — новый геймплейный трейлер

Хотя права на «Героев Меча и Магии» принадлежат Ubisoft, издавать тактическую фэнтезийную стратегию Heroes of Might & Magic: Olden Era от кипрской студии с российскими корнями Unfrozen будет другая компания.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как сообщила Unfrozen, выпускать Heroes of Might & Magic: Olden Era будет американская компания Hooded Horse — издатель Against the Storm, Manor Lords и предстоящей Endless Legend 2.

Ubisoft и Hooded Horse будут помогать Unfrozen с маркетингом и расширением охвата игры до регионов, до которых в нынешнем положении студия самостоятельно дотянуться не может.

По словам Unfrozen, в Hooded Horse работают давние фанаты «Героев Меча и Магии», которые вдобавок имеют большой опыт в продвижении стратегических игр. В отличие от Ubisoft, Hooded Horse также не останавливала продажу своих игр в России.

«Heroes of Might & Magic — легендарная серия, которая нашла место в сердцах и детстве многих геймеров. Для нас большая честь объединиться с Ubisoft и Unfrozen на этом проекте», — заявил гендиректор Hooded Horse Тим Бендер (Tim Bender).

Анонс партнёрства Unfrozen и Hooded Horse сопровождался геймплейным трейлером Heroes of Might & Magic: Olden Era. 50-секундный ролик опубликован на YouTube-канале издательства и включает новые кадры игрового процесса.

В результате недавнего переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era ожидается на ПК (Steam) до конца 2025 года. Дополнительное время команда уделит внедрению улучшений на основе пользовательских отзывов.

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Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, ubisoft, стратегия, тактика
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, ubisoft, стратегия, тактика
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