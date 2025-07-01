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GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала

GSC Game World продолжает улучшать сборник постапокалиптических шутеров S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition. Накануне для трилогии вышло обновление 1.1.1, которое включает больше, чем кажется на первый взгляд.

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NHMAHL6vWxxQ5X5yu4qJTP-3840-80.jpg Источник изображений: GSC Game World

Источник изображений: GSC Game World

Официально в версию 1.1.1 вошли улучшения стабильности (устранили наиболее популярные причины вылетов), решение проблем с загрузкой сохранений (если их более 400−500 штук) и ряд точечных исправлений.

Как подметил портал PC Gamer, патч 1.1.1 включает незадокументированное изменение, касающееся одной из самых распространённых жалоб пользователей на обновлённый сборник — рекламы в главном меню игр трилогии.

До выхода 1.1.1 в правом верхнем углу стартового экрана ремастеров S.T.A.L.K.E.R. можно было наблюдать рекламу других игр серии (например, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl), даже если пользователь ими уже владеет.

Одним из самых популярных модов для обновлённой трилогии S.T.A.L.K.E.R. в «Мастерской Steam» был No Main Menu Ads, который убирал эту рекламу, но с версией 1.1.1 данная модификация уже не требуется.

Хотя в списке изменений 1.1.1 об этом не говорится, в новом патче GSC Game World на радость фанатам избавилась от рекламы в главном меню S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition (см. скриншот выше).

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — Enhanced Edition вышла 20 мая на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Владельцам оригинальных игр на PC, PS4 и Xbox One переиздания достались бесплатно.

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Теги: s.t.a.l.k.e.r. legends of the zone trilogy — enhanced edition, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. legends of the zone trilogy — enhanced edition, gsc game world, шутер
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