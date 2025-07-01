Rockstar вспомнила о Red Dead Online — для мультиплеерного боевика вышло первое за долгое время крупное обновление

Разработчики из студии Rockstar Games удивили фанатов мультиплеерного боевика Red Dead Online, отделившегося в 2020 году от Red Dead Redemption 2, первым за долгое время крупным контентным обновлением.

Летом 2022 года Rockstar объявила, что смещает приоритет на GTA VI, в связи с чем больших тематических обновлений для RDO можно не ждать — студия ограничивалась новыми телеграфными миссиями и перевыпуском уже знакомого контента.

Каково же было удивление фанатов, когда 1 июля 2025 года Red Dead Online получила обновление Strange Tales of the West Vol. 1 и приуроченный к этому новый трейлер на YouTube-канале Rockstar (первый с октября 2021-го).

По сюжету писатель Теодор Левин работает над антологией необъяснимых явлений и нуждается в помощи (здесь в дело вступает игрок) с расследованием странных слухов из четырёх регионов Дикого Запада.

Пользователей ждут четыре тематические телеграфные миссии (для доступа к ним нужно забрать письмо Левина из лагерного сундука или почтового отделения):

Strange Tales of The Plague — чума превращает жителей Армадилло в зомби. Игрокам предстоит собирать тела заражённых для дальнейшего изучения, отбиваясь от живых мертвецов;

Strange Tales of Modern Science — автоматоны безумного учёного патрулируют территорию поместья Брейтуэйт, убивая встречных. От пользователей нужно докопаться до истины об эксперименте и уничтожить роботов;

Strange Tales of The Bayou — геймерам придётся доставить обитающее в болотах Лаграса нечестивое существо обратно Левину;

Strange Tales of The Wilderness — в регионе Толл-Триз пропал учёный, проводивший странные опыты на отряде убийц. Ситуация требует расследования, но угрожает пойти не по плану.

Vol. 1 в заголовке патча даёт понять, что это ещё не конец для Red Dead Online. Тем временем фанаты в комментариях пытаются совладать с эмоциями и требуют для Red Dead Redemption 2 обновления для консолей текущего поколения.

Ранее источники Gamereactor и Nintendúo сообщили, что Rockstar готовит Red Dead Redemption 2 к выходу на PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. По данным инсайдера Nate the Hate, релиз состоится уже в 2025 году.