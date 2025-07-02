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Федеральный суд в США отказался снять обвинения с Huawei в нарушении санкций

Попытка китайской компании Huawei Technologies оспорить обвинения в нарушении санкций в отношении Ирана и некоторых других деяниях на этой неделе потерпела неудачу, поскольку суд в США отверг соответствующее ходатайство, назвав доводы китайского гиганта несостоятельными.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Позиция Huawei Technologies в попытках защитить свои интересы перед назначенным на 4 мая 2026 года слушанием строилась на отсутствии достаточных доказательств её вины по 13 из 16 обвинений. Федеральный судья Энн Доннелли (Ann Donnelly) отказалась принять ходатайство Huawei, поскольку, по её словам, отмена подобных обвинений в уголовном делопроизводстве уместна только в очень ограниченном перечне случаев. Доводы Huawei в данной ситуации оказались не очень зрелыми, как подчеркнула судья.

Часть рассматриваемых обвинений касается предполагаемых попыток Huawei скрыть свою деятельность по поставкам оборудования в Иран в обход американских санкций. Китайскую компанию также обвиняют в вымогательстве и хищении интеллектуальной собственности, содействию властям Северной Кореи, отмывании денежных средств и противодействию органам правосудия. Huawei Technologies свою вину отрицает. Тем не менее, заседание суда по этому делу в Нью-Йорке должно состояться 4 мая 2026 года.

Напомним, что именно иранский вопрос стал причиной не только возбуждения уголовного дела в отношении Huawei в США ещё в 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump), но и последовавшего ареста дочери основателя китайской компании и её финансового директора в одном лице. Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) была задержана в Канаде в конце 2018 года по требованию американских властей, где длительное время находилась под домашним арестом. Лишь в 2021 году была достигнута сделка с американским правосудием, по условиям которой финансовому директору Huawei пришлось признать свою вину в сотрудничестве с Ираном, в нарушение американских санкций. После этого Мэн Ваньчжоу получила возможность вернуться домой и продолжить работу на руководящих постах в Huawei.

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Теги: huawei, huawei technologies, иран, санкции, китай
huawei, huawei technologies, иран, санкции, китай
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