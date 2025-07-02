Tesla оценила повышение запаса хода на 40 км для обновлённой Model 3 в $1400

В ближайшие дни будет опубликован предварительный квартальный отчёт Tesla, аналитики пока ожидают снижения объёмов поставок на 13 % в годовом сравнении, акции компании уже упали в цене на 7 % по сравнению с прошлой неделей. При этом в Китае компания подняла цену на Model 3 на $1400, увеличив запас хода на 40 км и улучшив динамику разгона до 100 км/ч.

Аналитики ожидают, что по итогам прошлого квартала Tesla смогла доставить клиентам не более 387 000 электромобилей. Для компании с финансовой точки зрения всё усугубляется намерениями нынешних властей США отменить перераспределение так называемых «экологических кредитов», которые ей выплачивают прочие автопроизводители, не выполняющие обязательства по переходу на всё более жёсткие экологические нормы. В четвёртом квартале прошлого года средства этих кредитов составляли 60 % чистой прибыли Tesla.

Если вернуться к теме новейших изменений в ценовой политике Tesla, то на китайском рынке она подняла стоимость полноприводной версии Model 3 в исполнении Long Range на $1400 до $39 900. При этом запас хода машины номинально увеличился на 40 км по циклу CLTC, с 713 до 753 км, а время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,4 до 3,8 секунды. Скорее всего, программная опция Acceleration Boost, которая до сих пор стоила $2000, стала для покупателей Tesla Model 3 в данном исполнении бесплатной. Она как раз отвечает за улучшение динамики машины. С этой точки зрения прирост в стоимости Tesla Model 3 компенсируется не только увеличением запаса хода, но и появлением в базе дополнительной опции, стоимость которой ранее превышала упоминаемые $1400. Одновременно прибавку в запасе хода в размере 40 км получил в Китае и кроссовер Tesla Model Y, но его цена в результате не изменилась ($43 710 за полноприводный вариант).

Агентство Bloomberg попутно сообщает, что после увольнения из Tesla руководителя по продажам и производству в Северной Америке и Европе Омеада Афшара (Omead Afshar) его обязанности возьмёт на себя сам Илон Маск (Elon Musk). По крайней мере, если говорить о сфере продаж. Производственную деятельность Tesla в указанных регионах будет курировать Том Чжу (Tom Zhu), который завоевал доверие Маска успешным запуском китайского автосборочного предприятия, а также аналогичной деятельностью на техасской площадке в Остине. Впрочем, в 2024 году Маск отправил Тома Чжу обратно в Китай, но теперь пришло время опять призвать его на помощь.