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Windows 11 почти догнала Windows 10 по популярности — за несколько месяцев до окончания поддержки последней

В июне 2025 года рыночная доля Windows 11 подросла и приблизилась к уровню Windows 10, поддержка которой завершится через три месяца. Немаловажную роль в переходе на новую ОС сыграла активная кампания Microsoft по мотивации пользователей обновить программную платформу.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Согласно отчёту StatCounter, в июне 47,8 % пользователей Windows во всем мире работали на Windows 11, тогда как доля Windows 10 составила 48,8 %. Разница, вероятно, укладывается в статистическую погрешность.

Источник изображения: StatCounter

Источник изображения: StatCounter

Windows 11 потребовалось более трех лет, чтобы догнать предшественницу. Прежние версии завоёвывали симпатии пользователей быстрее. На медленное продвижение новинки повлияло несколько факторов: отсутствие поддержки процессоров, выпущенных до 2017 года, а также практически одинаковая производительность основных приложений в Windows 11 и Windows 10, пишет TechSpot.

Быстро набирать базу пользователей новая ОС начала в этом году. Так, в марте и июне рост составил более четырёх процентных пунктов. Тем не менее, всё равно миллионы устройств на Windows 10 рискуют остаться без поддержки уже в октябре.

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Теги: microsoft, windows, windows 11, windows 10, аналитика
microsoft, windows, windows 11, windows 10, аналитика
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