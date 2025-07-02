«Хочу быть первым»: Кодзима нацелился разрабатывать игры в космосе и мечтает рискнуть жизнью как Том Круз

Прославленный гейм-дизайнер и глава разработки курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзима (Hideo Kojima) на Международном кинофестивале в Сиднее вновь заговорил о желании отправиться в космос.

Напомним, позапрошлым летом Кодзима изъявлял желание «улететь в открытый космос и создать игру, в которую вы сможете играть в космосе». Некоторым слова разработчика показались шуточными, но, похоже, он настроен серьёзно.

«Хочу как следует натренироваться, обучиться стыковке, отправиться на [МКС] и провести там несколько месяцев. <...> Многим астронавтам более 60 лет, так что, думаю, шанс есть», — заявил Кодзима.

По словам Кодзимы, он не учёный, но наверняка может делать игры в космосе: «Хочу быть первым». Разработчик также пошутил, что в условиях невесомости меньше бы раздражался из-за своей больной спины.

В прошлом году Кодзиме исполнилось 60 лет, и, вероятно, он просто жаждет острых ощущений. Гейм-дизайнер обмолвился, что вслед за звездой фильмов «Миссия невыполнима» Томом Крузом (Tom Cruise) хотел бы рискнуть своей жизнью.

«Это болезнь Тома Круза. Том Круз познаёт ценность собственной жизни, когда она стоит на кону», — отметил Кодзима, который тоже хочет «почувствовать себя по-настоящему живым».

Death Stranding 2: On the Beach вышла 26 июня на PS5. В разработке у Kojima Productions также находится хоррор OD на основе облачных технологий Microsoft и шпионский боевик нового поколения под кодовым названием Physint.