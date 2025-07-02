Минпромторг вложит миллиарды в российских роботов — с условием отбить субсидии в 5 раз

Минпромторг инициировал программу по выделению субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию промышленных роботов — речь идёт о суммах до 2,5 млрд руб., передаёт «Коммерсантъ». Получатель субсидии должен взять на себя обязательство обеспечить продажи в размере от двух- до пятикратного объёма финансирования. Рынок растёт медленно, и выполнять такие условия непросто, но производители роботов согласны и на них — исследования и разработка обходятся очень дорого.

Документ, посвящённый мерам поддержки в сфере промышленной робототехники, представил на ПМЭФ-2025 замглавы Минпромторга Михаил Иванов. В 2026 году российские компании, работающие в этом направлении, смогут претендовать на субсидии для погашения займов от Фонда развития промышленности (ФРП). Новые субсидии на НИОКР в области промышленной робототехники предусмотрены по следующим категориям:

производителям роботов — сроком на три года с компенсацией до 70 % затрат;

компаниям в сегменте электронного машиностроения — до 500 млн рублей в год и до 90 % затрат, максимум до 2,5 млрд рублей на весь срок реализации;

заказчикам промышленной робототехники на НИОКР — до 2 млрд рублей сроком до 5 лет.

Проект может получить финансирование в размере от 20 млн до 1 млрд рублей при сроке до пяти лет и базовой ставке 5 % годовых, которую можно снизить до 3 % или 1 %, сообщили в ФРП. Обычно субсидия выдаётся при условии обеспечения продаж в объёме от двух- до пятикратного размера финансирования, уточнили опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Документация проходит тщательную проверку, и даже незначительная ошибка может привести к отказу без права на доработку.

Если компания не выполняет условия, на которых была предоставлена субсидия, она обязана либо обосновать причины невыполнения, либо вернуть полученные средства. Поскольку исследования и разработки требуют значительных затрат, максимальная сумма в 500 млн рублей представляется оправданной для крупных игроков. Участники рынка считают субсидии и другие меры поддержки важными, но подчёркивают, что они не способны существенно повысить рентабельность — гораздо эффективнее было бы обеспечить прогнозируемый и стабильный спрос на продукцию.