Сенат США спас лунную программу NASA от Илона Маска — вместо урезания бюджет увеличат на $10 млрд

Во вторник Сенат США принял законопроект о согласовании бюджета NASA, представленного администрацией президента Дональда Трампа. Вопреки требованиям Трампа, сенаторы предложили выделить на лунную программу NASA Artemis дополнительно $10 млрд. Эти средства направят в карманы американских аэрокосмических гигантов, лишив дополнительного финансирования компанию SpaceX Илона Маска.

Ранее администрация президента затребовала сокращения бюджета NASA на 2026 год на 25 %, что предусматривало закрытие проектов лунной станции Gateway и миссий Artemis после третьей. Миссия Artemis-3 должна доставить американских астронавтов на Луну и вновь продемонстрировать технологическое превосходство США в космической гонке, поэтому она считается ключевой в программе NASA Artemis. При её отмене станция Gateway, задуманная как пересадочная база для последующих экспедиций, теряет смысл. Таким образом, администрация Трампа предложила сократить бюджет NASA с $25 млрд до $18,8 млрд.

Пока Илон Маск работал в связке с Трампом, они синхронно выступали против продолжения лунной программы NASA в прежнем виде. Маск характеризовал чрезмерно дорогую ракету SLS как разовую и неразумную трату средств, предлагая взамен свои будущие многоразовые ракетные комплексы Starship. Публичный разрыв между Маском и Трампом вылился в угрозы лишить компанию SpaceX субсидирования. Предложенный Илоном Маском кандидат на пост директора NASA — Джаред Айзекман (Jared Isaacman) — был внезапно отозван администрацией Трампа после всех предварительных согласований его кандидатуры на этот пост, что стало ещё одним ударом по космическим инициативам Маска.

Через сутки после отзыва кандидатуры Айзекмана Сенат США принимает законопроект об увеличении бюджета NASA на 2026 год на $10 млрд, что даже больше, чем было выделено на 2025 год. Если Дональд Трамп подпишет это предложение, то программа NASA Artemis продолжит своё развитие, хотя бюджеты всех её частей давно вышли за рамки утверждённых. Но это направит денежный поток компаниям Boeing, Aerojet Rocketdyne (L3Harris), Northrop Grumman и другим, поддержав крупный бизнес в США и сохранив рабочие места.

Впрочем, компания SpaceX Илона Маска тоже получит средства из нового бюджета. На пилотируемые программы NASA (включая эксплуатацию МКС) предложено дополнительно выделить $1,25 млрд. Также дополнительно выделят компании SpaceX $325 млн на разработку космического корабля для свода МКС с орбиты в конце десятилетия. Кроме того, дополнительное финансирование в размере $700 млн будет направлено на создание нового орбитального аппарата для связи с Марсом. Всё это и многое другое станет реальностью, если Трамп согласится с предложением Сената. По крайней мере, Маск сделал всё от него зависящее, чтобы президент США встал на сторону сенаторов.