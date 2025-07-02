Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Сенат США спас лунную программу NASA от ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сенат США спас лунную программу NASA от Илона Маска — вместо урезания бюджет увеличат на $10 млрд

Во вторник Сенат США принял законопроект о согласовании бюджета NASA, представленного администрацией президента Дональда Трампа. Вопреки требованиям Трампа, сенаторы предложили выделить на лунную программу NASA Artemis дополнительно $10 млрд. Эти средства направят в карманы американских аэрокосмических гигантов, лишив дополнительного финансирования компанию SpaceX Илона Маска.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Ранее администрация президента затребовала сокращения бюджета NASA на 2026 год на 25 %, что предусматривало закрытие проектов лунной станции Gateway и миссий Artemis после третьей. Миссия Artemis-3 должна доставить американских астронавтов на Луну и вновь продемонстрировать технологическое превосходство США в космической гонке, поэтому она считается ключевой в программе NASA Artemis. При её отмене станция Gateway, задуманная как пересадочная база для последующих экспедиций, теряет смысл. Таким образом, администрация Трампа предложила сократить бюджет NASA с $25 млрд до $18,8 млрд.

Пока Илон Маск работал в связке с Трампом, они синхронно выступали против продолжения лунной программы NASA в прежнем виде. Маск характеризовал чрезмерно дорогую ракету SLS как разовую и неразумную трату средств, предлагая взамен свои будущие многоразовые ракетные комплексы Starship. Публичный разрыв между Маском и Трампом вылился в угрозы лишить компанию SpaceX субсидирования. Предложенный Илоном Маском кандидат на пост директора NASA — Джаред Айзекман (Jared Isaacman) — был внезапно отозван администрацией Трампа после всех предварительных согласований его кандидатуры на этот пост, что стало ещё одним ударом по космическим инициативам Маска.

Через сутки после отзыва кандидатуры Айзекмана Сенат США принимает законопроект об увеличении бюджета NASA на 2026 год на $10 млрд, что даже больше, чем было выделено на 2025 год. Если Дональд Трамп подпишет это предложение, то программа NASA Artemis продолжит своё развитие, хотя бюджеты всех её частей давно вышли за рамки утверждённых. Но это направит денежный поток компаниям Boeing, Aerojet Rocketdyne (L3Harris), Northrop Grumman и другим, поддержав крупный бизнес в США и сохранив рабочие места.

Впрочем, компания SpaceX Илона Маска тоже получит средства из нового бюджета. На пилотируемые программы NASA (включая эксплуатацию МКС) предложено дополнительно выделить $1,25 млрд. Также дополнительно выделят компании SpaceX $325 млн на разработку космического корабля для свода МКС с орбиты в конце десятилетия. Кроме того, дополнительное финансирование в размере $700 млн будет направлено на создание нового орбитального аппарата для связи с Марсом. Всё это и многое другое станет реальностью, если Трамп согласится с предложением Сената. По крайней мере, Маск сделал всё от него зависящее, чтобы президент США встал на сторону сенаторов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Апокалиптические астероиды подождут: у NASA выявили отсутствие комплексного плана защиты Земли
NASA и Пентагон приступили к поиску альтернатив ракетам и кораблям SpaceX
NASA отложило новый запуск корабля Boeing Starliner, несмотря на угрозы Маска свернуть полёты SpaceX Dragon
Япония в последний раз запустила ракету-носитель H-2A
Поставки ПК в США подскочили в первом квартале на 15 %, но теперь рост замедлится
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов
Теги: sls, artemis, nasa, бюджет
sls, artemis, nasa, бюджет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
Nothing представила флагманский Phone (3) с матричным экраном и четвёркой 50-Мп камер за $800
Baidu встроила генеративный ИИ в поиск, научила его лучше понимать китайский и запустила генератор видео по изображениям 2 мин.
Проверкой фактов в соцсети X займётся ИИ 28 мин.
ИИ за пару дней решил загадку супербактерий, над которой учёные бились годами 35 мин.
Соавторы Subnautica и основатели Unknown Worlds покинули студию — их заменит бывший продюсер Dead Space 2 ч.
Figma собирается выйти на биржу и привлечь $1,5 млрд для конкуренции с Adobe, Canva и другими 2 ч.
Google оштрафовали на $314 млн за тайный сбор данных с неиспользуемых Android-смартфонов 2 ч.
«Хочу быть первым»: Кодзима нацелился разрабатывать игры в космосе и мечтает рискнуть жизнью как Том Круз 3 ч.
Windows 11 почти догнала Windows 10 по популярности — за несколько месяцев до окончания поддержки последней 3 ч.
Продажи Phasmophobia превысили 25 миллионов копий — кооперативный хоррор ещё даже не вышел из раннего доступа 5 ч.
Количество DDoS-атак на российские ресурсы удвоилось за год 5 ч.
Попугай оправдан в деле о срыве пуска первой австралийской ракеты, но попытка старта снова отложена 6 мин.
«Большой красивый закон» Трампа предлагает повышение налоговых льгот на производство полупроводников в США 12 мин.
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores 30 мин.
Сеть, которая думает сама за себя: HPE добавила ИИ-агентов в Aruba Central, но клиенты не спешат передавать им полный контроль 32 мин.
Ажиотажный спрос на Xiaomi YU7 обеспечит TSMC рост выручки и заказов на передовые чипы для электромобилей 43 мин.
Samsung стала на шаг ближе к HBM4 — компания готова к выпуску DRAM шестого поколения 2 ч.
Сенат США спас лунную программу NASA от Илона Маска — вместо урезания бюджет увеличат на $10 млрд 2 ч.
D-Robotics выпустила одноплатный компьютер RDK X5 для роботов и систем машинного зрения 2 ч.
Samsung признала, что не сможет внедрить 1,4-нм техпроцесс раньше TSMC 2 ч.
Минпромторг вложит миллиарды в российских роботов — с условием отбить субсидии в 5 раз 2 ч.