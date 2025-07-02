Попугай оправдан в деле о срыве пуска первой австралийской ракеты, но попытка старта снова отложена

Второго июля должен был состояться первый старт суверенной австралийской ракеты-носителя Eris-1 компании Gilmour Space. До этого на стартовой площадке произошёл инцидент, который заставил отложить полёт. Обтекатель ракеты раскрылся и упал на землю ещё до запуска, в чём поспешили обвинить большого какаду. Проверка показала, что птица не виновата. Сбой произошёл в автоматике ракеты. И хотя ко 2 июля всё было готово для испытания, с ним решили повременить.

Как сообщили представители Gilmour Space в социальной сети X, они приняли решение «получить более длительное и гибкое окно запуска для своего первого испытательного полёта». Новая дата проведения запуска будет объявлена на следующей неделе. Изначально ракета должна была стартовать ещё в марте этого года, однако этому помешал тропический циклон «Альфред».

Вторая попытка запуска была запланирована на май. Во время одной из предстартовых проверок на площадке внезапно раскрылся и упал на землю головной обтекатель. По горячим следам с камер наблюдения был выявлен предполагаемый виновник ЧП — большой какаду. Попугай с интересом ковырялся в одной из распределительных коробок с подключёнными силовыми кабелями. Предполагалось, что спровоцированный им скачок напряжения мог привести к сбою и активации системы раскрытия обтекателя, которая должна срабатывать только в космосе.

В настоящее время компания заявляет, что сбой был вызван одноразовой подпрограммой сброса обтекателя. Во время штатного отключения ракеты после проверки, что ранее происходило неоднократно, соседние с системой раскрытия обтекателя компоненты активировали протоколы сброса, которые не предусматривали возможности отмены.

Заново подготовленная к запуску ракета вновь заняла место на стартовом столе. И пусть она не полетела сегодня и, возможно, не взлетит на следующей неделе — рано или поздно это случится. В проект вложено так много средств, знаний и усилий, что он имеет все шансы быть доведённым до конца — до обретения Австралией независимости в осуществлении космических запусков.