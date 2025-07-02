Пользователи пожаловались на перегрев и аварийные отключения консоли Nintendo Switch 2

Владельцы Nintendo Switch 2 в Японии, США и Европе жалуются на перегрев консоли во время запуска тяжёлых игр, таких как Cyberpunk 2077, так и в менее ресурсоёмких — Pokémon и Splatoon. При повышенной температуре система самопроизвольно отключается, переходит в спящий режим или аварийно завершает работу приложений. Nintendo признала наличие проблемы и опубликовала рекомендации, но они не решают проблему полностью.

Nintendo столкнулась с волной жалоб пользователей на перегрев новой портативной игровой приставки Switch 2. Сообщения поступают преимущественно из Японии, но проблемы также фиксируются в США и Европе. Пользователи отмечают зависания и сбои при попытке запустить игру, а также работу вентиляторов на максимальной скорости. Один из владельцев Switch 2 написал: «Вентилятор сходит с ума — может, это перегрев», — указав на проблему во время запуска игры Rune Factory.

Часть пользователей жалуется на нестабильную работу Switch 2 в док-режиме. Один из игроков рассказал, что Cyberpunk 2077 вылетал не менее пяти раз за одну игровую сессию, при этом система охлаждения работала на пределе. В портативном режиме также зафиксированы проблемы: корпус консоли нагревается настолько, что становится невозможно держать её в руках, даже при запуске не самых тяжёлых игр.

Одно из англоязычных игровых изданий провело замеры температуры Nintendo Switch 2 во время игры. В стационарном режиме, когда консоль подключена к телевизору через док-станцию, температура корпуса поднялась до 47 °C. В портативном режиме нагрев оказался немного ниже — около 39 °C. Эти значения считаются допустимыми с технической точки зрения, но пользователи всё равно чувствуют сильный нагрев. Это может говорить о том, что система охлаждения работает на пределе — возможно, из-за особенностей конструкции устройства или потому, что некоторые игры пока плохо оптимизированы.

Nintendo предлагает владельцам проблемных устройств ряд базовых действий: отключить док-станцию, переставить консоль в более проветриваемое место, убедиться в чистоте вентиляционных отверстий и понаблюдать за ситуацией. В случае отсутствия эффекта, устройство рекомендуется отправить в авторизованный сервисный центр. Эти рекомендации кажутся многим недостаточными, особенно на фоне регулярных сбоев даже при соблюдении условий эксплуатации.

На момент появления первых жалоб на перегрев Nintendo Switch 2 уже установила абсолютный рекорд продаж среди консолей компании. За первые выходные было реализовано более 3,6 млн устройств по всему миру. Высокий спрос вызвал дефицит в Японии, Франции, Канаде и США. Президент компании Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) принёс публичные извинения за нехватку консолей в рознице.

На фоне проблемы с перегревом возник ещё один инцидент: пользователи сообщают о блокировке своих аккаунтов Nintendo за использование сторонних карт памяти MIG Flash (ранее MIG-Switch). Многие из них использовали эти карты для запуска резервных копий собственных игр, купленных ранее. Тем не менее система защиты Switch 2 классифицировала это как нарушение, ограничив доступ к онлайн-сервисам, что вызвало возмущение в сообществе Nintendo.