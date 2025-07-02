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Microsoft поставила точку в разговорах о потере 400 млн пользователей Windows

Компания Microsoft без лишнего шума исправила публикацию в корпоративном блоге, давшую общественности причины подозревать, что за 3,5 года с момента выхода Windows 11 аудитория пользователей ОС сократилась на 400 млн человек.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

На минувшей неделе компания опубликовала в блоге сообщение, в котором упомянула, что Windows сейчас используется на более чем 1 млрд компьютеров по всему миру. Показатель, конечно, впечатляющий, но ранее компания утверждала, что Windows установлена на 1,4 млрд устройств. Из-за этого люди поверили, что за 3,5 года с момента выхода Windows 11 на рынок Microsoft потеряла значительную часть пользователей ОС для ПК.

В действительности потеря настолько значительной части аудитории обернулась бы огромным ударом по экосистеме Windows. В итоге Microsoft просто обновила публикацию блога, изменив фразу «более 1 миллиарда» на «более 1,4 миллиарда», тем самым дав понять, что за последние годы Windows всё-таки не потеряла 400 млн пользователей. Но это также значит, что и новых пользователей платформа не приобрела: аудитория Windows составляла 1,4 млрд ещё в 2022 году, Windows 11 не совершила революции и не стала стимулом отказаться от macOS и Chrome OS.

Сегодня Windows 11 является второй по популярности десктопной ОС в мире после Windows 10. Поддержка последней кончается в этом году, и ожидается, что Windows 11 станет новым лидером — возможно, уже в будущем году. Пока же история последних лет указывает, что Windows теряет долю рынка. 400 млн пользователей она, возможно, не лишилась, но с 2015 года платформа лишилась около 15 % рынка, гласят данные StatCounter. Подобные сервисы дают лишь приблизительное представление о происходящем на рынке, но едва ли можно разглядеть признаки, что Windows вернёт себе долю рынка, какой она была десять лет назад. Подводя итог, хорошая новость состоит в том, что тяжёлых проблем Windows не испытывает, но и популярности, как когда-то, тоже не набирает.

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Теги: microsoft, windows, операционная система, аналитика
microsoft, windows, операционная система, аналитика
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