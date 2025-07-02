SpaceX провела 500-й запуск Falcon 9 — и снова побила рекорд многоразовости

Компания SpaceX 2 июля в 500-й раз запустила на орбиту ракету Falcon 9, а также побила собственный рекорд по повторному использованию ракеты, сообщил ресурс Space.com. На этот раз с её помощью были доставлены на орбиту 27 спутников для интернет-сервиса Starlink.

Запуск ракеты Falcon 9 был произведён в 9:28 по московскому времени со стартового комплекса Space Launch Complex 40 (SLC-40) на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Спустя примерно 64 минуты после старта новые спутники широкополосной интернет-сети SpaceX были выведены на низкую околоземную орбиту. Между тем первая ступень Falcon 9 — Booster 1067 — успешно приземлилась на беспилотную морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Это была её 29-я успешная посадка — на три больше, чем у любой другой первой ступени Falcon 9 компании SpaceX. Также это стало 472-й посадкой первой ступени Falcon 9 с декабря 2015 года и 439-м повторным использованием ракеты SpaceX.

Свою первую ракету Falcon 9 компания запустила 4 июня 2010 года. С тех пор SpaceX представила пять крупных модификаций ракеты, и в настоящее время для запуска спутников, грузов и доставки астронавтов на орбиту используется версия Block 5. За всю историю запусков Falcon 9 лишь пять завершились неудачей.

На сегодняшний день спутниковая группировка SpaceX насчитывает более 7900 космических аппаратов Starlink.