Microsoft инициировала очередную волну сокращений рабочих мест — на этот раз она затронет около 4 % штата компании или около 9000 человек. Это уже вторая крупная волна увольнений в этом году. Компания решилась на непопулярную меру в стремлении оптимизировать структуру и сократить расходы на фоне растущих инвестиций в искусственный интеллект.

Текущая волна увольнений сильно ударит по игровому направлению компании Microsoft, но им не ограничится. Под волну сокращений попадут различные подразделения, регионы и сотрудники со всеми уровнями полномочий — процедура проводится в целях оптимизации процессов и сокращения уровней управления, заявил представитель компании агентству Bloomberg. «Мы продолжаем реализовывать организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании и команды для успеха на динамическом рынке», — отметил он.

В мае Microsoft уже сократила около 6000 человек — волна затронула, в частности, инженеров. На конец июня 2024 года в компании числились примерно 228 000 человек, из которых 45 000 занимали должности в отделах продаж и маркетинга. Microsoft часто проводит реструктуризацию персонала и объявляет о прочих изменениях под конец финансового года — у компании он закрывается в июне.

Массовые сокращения происходят на фоне возрастающих расходов технологических компаний по всему миру, связанных с внедрением ИИ — от обучения языковых моделей до создания дата-центров и разработки новых приложений. По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Анурага Раны, текущие увольнения могут помочь Microsoft компенсировать рост затрат на развитие инфраструктуры для ИИ, а также отражают усиление внутреннего перехода компании на использование собственных ИИ-инструментов.

Кроме того, на фоне реструктуризации стало известно, что директор по глобальным продажам Microsoft Джадсон Олтхофф (Judson Althoff) собирается взять двухмесячный отпуск, начиная с июля. В компании уточнили, что отпуск был запланирован заранее, и топ-менеджер вернётся к работе в сентябре.