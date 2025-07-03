Бразилия потребовала от Nintendo изменить «драконовское» пользовательское соглашение для Switch 2

Правительство Бразилии через офис по защите прав потребителей Procon-SP официально потребовало от Nintendo изменить положения пользовательского соглашения (EULA) для новых консолей Switch 2, назвав их «вымогательскими» и нарушающими права покупателей.

В обновлённом EULA указано, что компания оставляет за собой право приостановить или полностью заблокировать доступ к сервисам Nintendo Account, а также сделать саму консоль непригодной к использованию в случае нарушения пользователем условий соглашения, сообщает издание HotHardware. Такой подход вызвал обеспокоенность у регуляторов, поскольку позволяет компании в одностороннем порядке лишать потребителей приобретённого оборудования без объяснения причин.

Представители Procon-SP отметили, что подобные формулировки в договоре ставят пользователей в заведомо проигрышное положение, особенно с учётом случаев, когда аккаунты блокировались уже после использования сторонних устройств, например, специальных карт для удобной загрузки игр. Также выяснилось, что некоторые владельцы бывших в употреблении Switch 2 получили заблокированные консоли без возможности восстановления.

Nintendo должна дать ответ властям в течение 20 дней. Ранее компания неоднократно отстаивала свои позиции в судах, поэтому велика вероятность, что и в этом случае дело дойдёт до судебного разбирательства.