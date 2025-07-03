Microsoft опровергла слухи об отставке главы Xbox на фоне массовых увольнений в компании

Microsoft официально опровергла слухи о скором уходе Фила Спенсера (Phil Spencer) с поста главы Xbox и генерального директора Microsoft Gaming. Ранее в Сети появилась информация, что он якобы покинет должность после выхода следующего поколения консолей Xbox, а его место займёт президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond).

Однако руководитель отдела коммуникаций Xbox Кари Перес (Kari Perez) заявила изданию The Verge, что Спенсер не планирует покидать компанию в ближайшее время. Глава по связям с общественностью Microsoft Фрэнк Шоу (Frank Shaw) также сообщил в социальной сети X, что часть слухов была сфабрикована. При этом полного разъяснения ситуации от компании так и не последовало. Тем не менее факт того, что Спенсер остаётся на своём посту — по крайней мере в настоящий момент — подтверждён.

Фил Спенсер возглавляет Xbox с 2014 года, до этого руководил Microsoft Studios. Под его началом компания запустила Xbox Series X|S, активно развивала подписку Xbox Game Pass, приобрела такие крупные студии, как Activision Blizzard и ZeniMax Media, а также расширила доступность своих игр на других платформах, включая PlayStation и Nintendo Switch.

Тем временем Microsoft продолжает сокращать штат и закрывать проекты. В рамках текущих реорганизаций были отменены игры Perfect Dark и Everwild, более 70 сотрудников уволят из Turn 10 Studios, занимающейся серией Forza Motorsport. Также стало известно, что студия ZeniMax Online Studios прекратила разработку новой многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG) под кодовым названием Blackbird, над которой работала с 2018 года.