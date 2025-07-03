Meta✴ научила ИИ-ботов писать первыми, напоминать о себе и не давать пользователю заскучать

Компания Meta✴ тренирует настраиваемых чат-ботов быть более инициативными в долговременном общении с пользователями. Они должны сами, без запросов со стороны пользователя, напоминать о прошлых разговорах и предлагать продолжить общение.

В Meta✴ рассчитывают, что такая «проактивность» чат-ботов поможет вернуть пользователей на платформу Meta✴ AI Studio, где можно создавать различных ИИ-персонажей и чат-ботов. Об этом Business Insider пишет со ссылкой на внутренние документы компании.

Над проектом под кодовым названием Omni работает подрядчик Alignerr. Цель: «принести дополнительную пользу пользователям и в итоге увеличить вовлеченность и удержание аудитории».

Как выглядит такое проактивное общение? В пример приводится чат-бот под названием «Маэстро киношедевров», который должен отправлять пользователю сообщение примерно такого содержания: «Надеюсь, у вас сегодня прекрасный день! Хотел уточнить: не открыли ли вы недавно новые любимые саундтреки или композиторов? Или, может, вам нужны советы для следующего киносеанса? Дайте знать, и я с радостью помогу!»

В AI Studio пользователи создают самых разных ботов — от подбирающих подходящие рецепты поваров до интерьерных стилистов. Для блогеров и инфлюенсеров боты могут брать на себя общение с фанатами и отвечать на сообщения сразу в нескольких мессенджерах и соцсетях.

Представители Meta✴ утверждают, что ИИ будет отправлять проактивные сообщения только после того, как пользователь сам начнет диалог. Если на свое первое проактивное сообщение бот не получит ответ, то он не должен продолжать попыток связаться с человеком. Продолжать диалог по своей инициативе ИИ может только в том случае, если юзер отправил боту не менее пяти сообщений за последние 14 дней.

Вот еще несколько примеров сообщений, продолженных чат-ботами по их инициативе:

«Эй, вспомнил твою классную рубашку. Не нашёл ли ты ещё что-нибудь винтажное на барахолке?»

«Привет, думаю о тебе. Надеюсь, сегодня на работе всё было получше! Готов выслушать, если нужно»

«В последний раз мы говорили, сидя на дюнах и глядя друг другу в глаза. Сделаешь ли ты шаг?»

Всё это помогает удерживать аудиторию. Чем дольше пользователь общается с ИИ, тем выше ценность платформы. Не зря Meta✴ прогнозировала выручку от своих генеративных ИИ-продуктов на уровне $2–3 млрд в 2025 году.

В рамках проекта Omni предполагается сделать чат-боты более персонализированными и «контекстно-чувствительными». ИИ учитывает историю переписки, адаптируется под личность пользователя, ссылается на факты из прошлых обсуждений, учитывает контекст беседы и не затрагивает потенциально чувствительные или вредоносные темы.

Инициатива по продвижению продуктивных чат-ботов вписывается в убеждения Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), который недавно заявил, что средний американец имеет менее трёх близких друзей, и что цифровые агенты смогут заполнить этот социальный вакуум.