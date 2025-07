Nothing Phone (3) для Индии получил более ёмкую батарею, чем для США и Европы

Nothing Phone (3) вышел с разной ёмкостью аккумулятора в разных странах — индийская версия получила батарею на 5500 мА·ч, тогда как в Европе, США и других регионах будут предложены версии с батареей только на 5150 мА·ч. Теперь стали известны возможные причины такой разницы.

Компания Nothing официально подтвердила изданию Android Authority, что для индийского рынка выпустила смартфон Nothing Phone (3) с увеличенной батареей. В то время как глобальная и американская версии устройства оснащены аккумулятором на 5150 мА·ч, в Индии он оказался ёмкостью 5500 мА·ч. Ранее эта информация вызвала путаницу: на индийском сайте Nothing изначально была указана меньшая ёмкость, но позже пресс-релиз и розничные сети подтвердили наличие более мощного аккумулятора.

Эксперты предполагают, что причина кроется в правилах Евросоюза по перевозке литиевых батарей. Тем более что подобная ситуация уже происходила с другими брендами: например, Xiaomi и OnePlus выпускали модели с уменьшенными аккумуляторами именно для европейского рынка. Среди таких устройств — Xiaomi 15 Ultra, Poco F7 и OnePlus Nord CE 4 Lite.

Ранее представитель OnePlus пояснял, что в некоторых странах ЕС действуют строгие правила по транспортировке элементов питания с энергоёмкостью выше 20 Вт·ч. Из-за этого компания была вынуждена снизить ёмкость аккумулятора в Nord CE 4 Lite до 5110 мА·ч на европейском рынке, тогда как в других регионах он составлял 5500 мА·ч. Также было отмечено, что ограничения касаются одного элемента питания, а не всей батареи, что позволяет обходить их путём использования аккумуляторов, состоящих из двух ячеек.

Хотя Nothing и подтвердила, что выпустила для Индии Phone (3) с увеличенной батареей, на запрос о причинах различий в ёмкости аккумуляторов компания пояснений не предоставила.