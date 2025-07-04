После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence

С подачи компании Meta✴ Platforms, которая начала активно формировать костяк специалистов по искусственному интеллекту, видные фигуры в этой сфере невольно приняли участие в кадровых перестановках. Илье Суцкеверу пришлось возглавить свой стартап Safe Superintelligence после того, как Meta✴ переманила его генерального директора Даниэля Гросса (Daniel Gross).

Об этом сообщило агентство Reuters, напомнив заодно о роли бывшего ведущего научного специалиста OpenAI в скандальной отставке генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) осенью 2023 года. После возвращения Альтмана на эту должность несколько дней спустя костяк основателей стартапа, создавшего ChatGPT, начал рассыпаться, и Суцкевер по примеру некоторых коллег основал собственную компанию Safe Superintelligence, специфику миссии которой отобразил в её названии.

Даниэль Гросс (Daniel Gross), который также стоял у истоков Safe Superintelligence, не только возглавил его в должности генерального директора, но и занимался финансированием деятельности компании через собственный венчурный фонд NFDG, компаньоном по которому выступал бывший глава GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman). Последний недавно также перешёл в Meta✴, как и Гросс, поэтому Суцкеверу невольно пришлось взять на себя бразды правления созданной им компании Safe Superintelligence. Суцкевер признал, что «некоторые компании интересовались покупкой» этого стартапа, и пояснил, что такое внимание ему льстит, но он предпочитает концентрироваться на работе, а не обсуждении данных слухов.