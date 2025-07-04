Сегодня 04 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... После ухода генерального директора Илья ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence

С подачи компании Meta Platforms, которая начала активно формировать костяк специалистов по искусственному интеллекту, видные фигуры в этой сфере невольно приняли участие в кадровых перестановках. Илье Суцкеверу пришлось возглавить свой стартап Safe Superintelligence после того, как Meta переманила его генерального директора Даниэля Гросса (Daniel Gross).

Источник изображения: Университет Торонто

Источник изображения: Университет Торонто

Об этом сообщило агентство Reuters, напомнив заодно о роли бывшего ведущего научного специалиста OpenAI в скандальной отставке генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman) осенью 2023 года. После возвращения Альтмана на эту должность несколько дней спустя костяк основателей стартапа, создавшего ChatGPT, начал рассыпаться, и Суцкевер по примеру некоторых коллег основал собственную компанию Safe Superintelligence, специфику миссии которой отобразил в её названии.

Даниэль Гросс (Daniel Gross), который также стоял у истоков Safe Superintelligence, не только возглавил его в должности генерального директора, но и занимался финансированием деятельности компании через собственный венчурный фонд NFDG, компаньоном по которому выступал бывший глава GitHub Нэт Фридман (Nat Friedman). Последний недавно также перешёл в Meta, как и Гросс, поэтому Суцкеверу невольно пришлось взять на себя бразды правления созданной им компании Safe Superintelligence. Суцкевер признал, что «некоторые компании интересовались покупкой» этого стартапа, и пояснил, что такое внимание ему льстит, но он предпочитает концентрироваться на работе, а не обсуждении данных слухов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта
Apple тоже интересовалась покупкой ИИ-стартапа Perplexity
Марк Цукерберг рассчитывает нанять компаньона одного из основателей OpenAI
Учёные заставили ИИ видеть то, чего нет — машинное зрение оказалось уязвимым
39 млн записей с персональными данными россиян утекло за первое полугодие
В технологии ИИ-стартапа Anthropic обнаружена критическая уязвимость
Теги: ии, стартап, openai, me
ии, стартап, openai, me
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля
Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100
Дело о растрате 6 млрд рублей при создании «планшета Чубайса» дошло до суда
Программист, взломавший удалёнку: как один человек разом работал в десяти стартапах и не делал ничего
Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield
Надёжный инсайдер: Techland отменила амбициозную фэнтезийную RPG, но занялась новой Call of Juarez 24 мин.
После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence 46 мин.
Конец эпохи: Intel закрыла приложение Unison для синхронизации ПК и смартфонов 6 ч.
Минюст США убедил Google и Apple не блокировать TikTok, пообещав их не штрафовать 6 ч.
Destiny: Rising не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплейный трейлер 10 ч.
Anthem уйдёт в вечный офлайн — Electronic Arts скоро отключит серверы провального шутера 11 ч.
«Базальт СПО» представила в Китае российский ПАК с китайскими чипами Loongson 12 ч.
Петиция «Прекратите убивать игры» набрала миллион подписей для рассмотрения в Евросоюзе, но борьба ещё не окончена 13 ч.
Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5 14 ч.
Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10 15 ч.
Облако с ИИ: Alibaba расширяет ЦОД в Малайзии и на Филиппинах 57 мин.
Китайские регуляторы надеются одобрить первый автомобиль с автопилотом третьего уровня в следующем году 2 ч.
МТС запустит на транспортной сети сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG собственной разработки 2 ч.
CoreWeave стала первым облачным клиентом Nvidia, запустившим эксплуатацию ускорителей Blackwell Ultra 5 ч.
E Ink придумала встроить в тачпад ноутбука экран на электронных чернилах — для общения с ИИ и не только 9 ч.
Новая статья: ИИтоги июня 2025 г.: ой, да было бы что заменять! 10 ч.
Transcend выпустила свой самый быстрый SSD для ПК — MTE260S со скоростью до 14 000 Мбайт/с 12 ч.
«Большой прекрасный закон» Трампа сулит тёмные времена солнечной энергетике США 12 ч.
Nothing Phone (3) для Индии получил более ёмкую батарею, чем для США и Европы 12 ч.
Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана 13 ч.