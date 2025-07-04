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У Tesla Optimus проблемы с «мускулами» и «разумом» — это отложит старт массового производства

Илон Маск (Elon Musk) не отказывается от амбиций по превращению Tesla в крупного производителя человекоподобных роботов и по итогам текущего года обещает выпустить 5000 экземпляров Optimus. Между тем осведомлённые источники утверждают, что необходимость переработки конструкции робота и программного обеспечения задерживает старт их полноценного массового производства.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как отмечает AInvest со ссылкой на публикацию The Information, пару недель назад Tesla приостановила закупку комплектующих для производства человекоподобных роботов Optimus. После внесения необходимых изменений в конструкцию заказы будут возобновлены, но, вероятно, уже с определёнными корректировками по ассортименту и объёмам. На адаптацию к этим изменениям может уйти до двух месяцев.

По состоянию на конец мая, согласно имеющимся данным, Tesla уже выпустила около тысячи человекоподобных роботов Optimus и успела закупить комплектующие для производства примерно 1200 единиц. Из-за задержки, вызванной необходимостью внесения изменений в конструкцию, выпустить 5000 штук до конца года, по мнению экспертов, будет невозможно.

В начале июня компанию Tesla покинул руководитель робототехнического направления Милан Ковач (Milan Kovac). Его обязанности перешли к Ашоку Эллусвами (Ashok Elluswamy), вице-президенту Tesla по программному обеспечению. Он внёс ряд изменений в конструкцию Optimus, что потребовало перенастройки производственного процесса.

Из общения Tesla с поставщиками комплектующих для Optimus стало известно, что в текущем виде роботы страдают от таких дефектов, как перегрев приводов, низкая грузоподъёмность манипуляторов, а также быстрый износ элементов силовой трансмиссии и тяговой батареи. Сейчас Tesla ищет оптимального поставщика манипуляторов для кистей рук робота. Программное обеспечение также нуждается в доработке, однако здесь на помощь компании могут прийти как собственное подразделение Tesla, занимающееся электромобилями, так и стартап xAI, принадлежащий Илону Маску.

На предприятии Tesla в Техасе человекоподобные роботы Optimus пока используются только для перемещения аккумуляторных ячеек, причём делают это в два раза хуже людей, а к сборочным операциям пока не привлекались. В идеале Tesla намеревается выпустить 50 000 таких роботов в следующем году, а в 2026 году — отправить одного из них на Марс. К концу десятилетия годовой объём выпуска Optimus должен превысить 500 000 единиц.

Снизить стоимость такого робота до обещанных $20 000 также будет непросто. Сейчас себестоимость каждого превышает $60 000, а на закупку комплектующих только в этом году планируется потратить более $300 млн. Не исключено, что на ежегодном собрании акционеров Tesla в этом году Маск постарается представить робота Optimus третьего поколения, чтобы подтвердить способность компании разрабатывать и выпускать перспективные продукты.

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Теги: optimus, tesla, человекообразный робот, роботы
optimus, tesla, человекообразный робот, роботы
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