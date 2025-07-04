У Tesla Optimus проблемы с «мускулами» и «разумом» — это отложит старт массового производства

Илон Маск (Elon Musk) не отказывается от амбиций по превращению Tesla в крупного производителя человекоподобных роботов и по итогам текущего года обещает выпустить 5000 экземпляров Optimus. Между тем осведомлённые источники утверждают, что необходимость переработки конструкции робота и программного обеспечения задерживает старт их полноценного массового производства.

Как отмечает AInvest со ссылкой на публикацию The Information, пару недель назад Tesla приостановила закупку комплектующих для производства человекоподобных роботов Optimus. После внесения необходимых изменений в конструкцию заказы будут возобновлены, но, вероятно, уже с определёнными корректировками по ассортименту и объёмам. На адаптацию к этим изменениям может уйти до двух месяцев.

По состоянию на конец мая, согласно имеющимся данным, Tesla уже выпустила около тысячи человекоподобных роботов Optimus и успела закупить комплектующие для производства примерно 1200 единиц. Из-за задержки, вызванной необходимостью внесения изменений в конструкцию, выпустить 5000 штук до конца года, по мнению экспертов, будет невозможно.

В начале июня компанию Tesla покинул руководитель робототехнического направления Милан Ковач (Milan Kovac). Его обязанности перешли к Ашоку Эллусвами (Ashok Elluswamy), вице-президенту Tesla по программному обеспечению. Он внёс ряд изменений в конструкцию Optimus, что потребовало перенастройки производственного процесса.

Из общения Tesla с поставщиками комплектующих для Optimus стало известно, что в текущем виде роботы страдают от таких дефектов, как перегрев приводов, низкая грузоподъёмность манипуляторов, а также быстрый износ элементов силовой трансмиссии и тяговой батареи. Сейчас Tesla ищет оптимального поставщика манипуляторов для кистей рук робота. Программное обеспечение также нуждается в доработке, однако здесь на помощь компании могут прийти как собственное подразделение Tesla, занимающееся электромобилями, так и стартап xAI, принадлежащий Илону Маску.

На предприятии Tesla в Техасе человекоподобные роботы Optimus пока используются только для перемещения аккумуляторных ячеек, причём делают это в два раза хуже людей, а к сборочным операциям пока не привлекались. В идеале Tesla намеревается выпустить 50 000 таких роботов в следующем году, а в 2026 году — отправить одного из них на Марс. К концу десятилетия годовой объём выпуска Optimus должен превысить 500 000 единиц.

Снизить стоимость такого робота до обещанных $20 000 также будет непросто. Сейчас себестоимость каждого превышает $60 000, а на закупку комплектующих только в этом году планируется потратить более $300 млн. Не исключено, что на ежегодном собрании акционеров Tesla в этом году Маск постарается представить робота Optimus третьего поколения, чтобы подтвердить способность компании разрабатывать и выпускать перспективные продукты.