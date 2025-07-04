Мировые поставки умных часов падают уже пять кварталов к ряду — сильнее всего у Apple и Samsung

В первой четверти 2025 года мировые поставки смарт-часов показали падение на 2 % в годовом исчислении — отрицательная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд, отмечают аналитики Counterpoint. Из крупных брендов хуже всего обстоят дела у Apple и Samsung.

Поставки «яблочных» часов упали на 9 %, а Samsung — на 18 %. В то же время продукция некоторых компаний показала значительный рост. Так, поставки умных часов Huawei и Xiaomi выросли на 53 % у каждой. Также на 23 % увеличились поставки устройств китайской Imoo.

Несмотря на падение, лидером пока остается Apple с мировой долей 20 %. Далее следуют Huawei (16 %), Xiaomi (10 %) и Samsung с Imoo (по 7 %).

На расстановку сил повлияло несколько факторов. Во-первых, рост интереса к умным часам в Китае (+37 %), где предпочитают покупать в основном устройства местных брендов. Во-вторых, заметное снижение темпов развития индийского рынка (-33 %).

Также эксперты отметили тенденцию постепенного отказа покупателей от совсем бюджетных моделей в пользу более дорогих и функциональных моделей за $100–200. Сегмент часов начального уровня сократился на 17 %, а поставки более дорогих моделей выросли на 21 %.

В Counterpoint считают, что мировой рынок смарт-часов будет восстанавливаться умеренными темпами и к концу 2025 года вырастет примерно на 3 %. Покупать будут устройства подороже, некоторый импульс продажам должна придать интеграция в часы ИИ-функций.