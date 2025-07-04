Продажи Rust на ПК превысили 20 млн копий — игра заслужила больше миллиона положительных обзоров в Steam

Британский издатель и разработчик Facepunch Studios представил обзорный трейлер, в котором рассказал о достижениях своего многопользовательского симулятора выживания Rust за первую половину 2025 года.

Как стало известно, в 2025 году Rust достигла 20 миллионов проданных копий. Разработчики уточняют, что показатель актуален только для ПК, хотя игра также вышла на PlayStation 4 и Xbox One.

Двухминутный ролик также раскрывает, что за неполные 12 лет с дебюта в раннем доступе Rust получила более 380 контентных патчей и 2,5 тыс. хотфиксов, достигла 1 млн положительных обзоров и 262,2 тыс. игроков на пике в Steam.

Кроме того, только за первую половину 2025 года Facepunch Studios выпустила для Rust три крупных обновления, включая Primitive Update (в феврале), Crafting Update (в марте) и Jungle Update (в мае).

По словам директора и исполнительного продюсера Facepunch Studios Алистера Макфарлейна (Alistair McFarlane), в следующем месяце пользователей Rust ждут обновление хардкорного режима и востребованные геймплейные улучшения.

Кроме того, Facepunch готовит крупный патч Naval Update (выйдет в 2025 году) с возможностью строить модульные корабли и оснащать их пушками, переработку ИИ и животных, коллаборацию с Warhammer и многое другое.

Rust дебютировала 11 декабря 2013 года в раннем доступе Steam, а релизная версия увидела свет 8 февраля 2018-го тоже эксклюзивно на ПК. Консольное издание игра получила 21 мая 2021-го.