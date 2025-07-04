Сегодня 04 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — ИИ на...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — ИИ научился рассуждать и анализировать сайты целиком

Компания «Яндекс» представила обновлённый сервис «Нейроэксперт». Он анализирует информацию на сайтах, в документах и файлах, создаёт базу знаний и находит в ней ответ на любой вопрос. Теперь сервис умеет рассуждать, изучает информацию на всём сайте по ссылке, лучше анализирует диаграммы и графики, а также поддерживает совместную работу.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

В режиме рассуждений «Нейроэксперт» обрабатывает большой объем данных, анализирует информацию, выстраивает логическую цепочку, обосновывает свои тезисы и только после этого отвечает на запрос пользователя. Ход мысли сервиса можно проследить, чтобы понять логику ответа и при необходимости скорректировать запрос.

«Можно спросить „Нейроэксперта“, почему уменьшилась доля рынка компании в определённом сегменте, и попросить, чтобы он предложил варианты, как это исправить. Сервис даст ответ, опираясь на предоставленную информацию — к примеру, на данные с сайта компании, из её публичных новостей и финансовых отчётов», — пояснили в «Яндексе»

Также теперь в поисках нужной информации можно попросить «Нейроэксперта» проанализировать все сведения на сайте, а не отдельные страницы. «Например, сервису можно дать ссылку на сайт компании и попросить найти упоминания ESG-стратегии в публичных материалах. „Нейроэксперт“ всё автоматически проанализирует, в том числе разделы „О компании“, „Новости“, „Отчёты“, и покажет подходящие упоминания на разных страницах», — привел пример «Яндекс».

Кроме того, сервис научился анализировать графики и диаграммы не только в файлах PPTX, но также в PDF и DOCX. «Нейроэксперт» даже может выводить формулы и математические символы вроде дробей, корня, возведения в квадрат и т.д.

В рамках совместной работы теперь для проекта можно задать уровни доступа и роли пользователей. Проект может быть закрытым (его видит только автор), частично доступным (можно поделиться по электронной почте) или публичным (видят все, у кого есть ссылка). Роль редактора предусматривает полное управление проектом, тогда как участник может только смотреть и задавать вопросы.

В «Нейроэксперта» можно загружать ссылки из интернета, документы, таблицы, презентации, аудио- и видеофайлы. Из них сервис создает базу знаний и на основе полученной информации отвечает на пользовательские вопросы. Услуга доступна всем пользователям. В «Яндексе» отметили, что ежемесячно «Нейроэкспертом» пользуются 350 тыс. человек, а самыми популярными темами запросов являются образование (17,6 %), юриспруденция (10,6 %), финансы (7 %), история (4,6 %), маркетинг (4,2 %), HR (3,8 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой»
«Яндекс» встроит ИИ-рекомендации почти во все свои сервисы
«Яндекс Карты» радикально обновились — 3D-достопримечательности, контрастные цвета и новая типографика
Цукерберг снова обещает революцию — ИИ-амбиции Meta✴ напомнили о провале метавселенной
После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence
Учёные заставили ИИ видеть то, чего нет — машинное зрение оказалось уязвимым
Теги: яндекс, ии, искусственный интеллект, сервис, документооборот
яндекс, ии, искусственный интеллект, сервис, документооборот
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тысячи россиян лишились доступа в интернет из-за массового сбоя у МТС и других операторов
Минцифры подготовит почву для создания замены SAP — «1С» говорит, что замена уже есть
«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля
Дело о растрате 6 млрд рублей при создании «планшета Чубайса» дошло до суда
Началось серийное производство первого отечественного SMT-установщика для сборки печатных плат
«Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — ИИ научился рассуждать и анализировать сайты целиком 2 ч.
Продажи Rust на ПК превысили 20 млн копий — игра заслужила больше миллиона положительных обзоров в Steam 3 ч.
Исследование: поиск информации в Google может подавлять креативность 3 ч.
Цукерберг снова обещает революцию — ИИ-амбиции Meta напомнили о провале метавселенной 3 ч.
«Ростелеком» нацелился создать конкурента Steam и VK Play, в том числе для российской игровой консоли 4 ч.
«Блокнот» спустя 43 года освоил жирный шрифт и курсив 5 ч.
Создатели The Elder Scrolls Online готовили смесь Destiny и «Бегущего по лезвию» — Фил Спенсер не мог оторваться от игры, но её всё равно отменили 5 ч.
Представлен российский сервер Java-приложений WildBoss Pro, способный заменить IBM WebSphere Application Server и Oracle GlassFish Server 7 ч.
Надёжный инсайдер: Techland отменила амбициозную фэнтезийную RPG, но занялась новой Call of Juarez 7 ч.
После ухода генерального директора Илья Суцкевер был вынужден возглавить основанный им стартап Safe Superintelligence 7 ч.
Xbox, Surface и Windows превратились в отстой — и это часть плана самой Microsoft 17 мин.
«РТК-ЦОД» дополнила «Публичное облако» сервисом защиты сети на базе NGFW 2 ч.
Mitsubishi тестирует систему сезонного хранения тепла и холода в грунтовых водах 2 ч.
Foxconn и Kawasaki разработали робота-помощника для медсестёр — в больницах он появится в 2026 году 2 ч.
Китайцы разлюбили иностранные смартфоны — их продажи упали на 9,7 % в мае 3 ч.
Китайская Envision устроила пожар в системе хранения энергии, чтобы доказать её устойчивость к распространению огня 3 ч.
«Инферит» представил российские GPU-серверы с СЖО на платформах AMD и Intel 3 ч.
Петабит на пару: японская NICT поставила очередной рекорд скорости передачи данных по оптоволокну 3 ч.
Раскрыты российские цены GeForce RTX 5050 — не такая уж бюджетная 4 ч.
YADRO представила обновление операционной системы для коммутаторов Kornfeld 4 ч.