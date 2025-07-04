«Яндекс» обновил «Нейроэксперта» — ИИ научился рассуждать и анализировать сайты целиком

Компания «Яндекс» представила обновлённый сервис «Нейроэксперт». Он анализирует информацию на сайтах, в документах и файлах, создаёт базу знаний и находит в ней ответ на любой вопрос. Теперь сервис умеет рассуждать, изучает информацию на всём сайте по ссылке, лучше анализирует диаграммы и графики, а также поддерживает совместную работу.

В режиме рассуждений «Нейроэксперт» обрабатывает большой объем данных, анализирует информацию, выстраивает логическую цепочку, обосновывает свои тезисы и только после этого отвечает на запрос пользователя. Ход мысли сервиса можно проследить, чтобы понять логику ответа и при необходимости скорректировать запрос.

«Можно спросить „Нейроэксперта“, почему уменьшилась доля рынка компании в определённом сегменте, и попросить, чтобы он предложил варианты, как это исправить. Сервис даст ответ, опираясь на предоставленную информацию — к примеру, на данные с сайта компании, из её публичных новостей и финансовых отчётов», — пояснили в «Яндексе»

Также теперь в поисках нужной информации можно попросить «Нейроэксперта» проанализировать все сведения на сайте, а не отдельные страницы. «Например, сервису можно дать ссылку на сайт компании и попросить найти упоминания ESG-стратегии в публичных материалах. „Нейроэксперт“ всё автоматически проанализирует, в том числе разделы „О компании“, „Новости“, „Отчёты“, и покажет подходящие упоминания на разных страницах», — привел пример «Яндекс».

Кроме того, сервис научился анализировать графики и диаграммы не только в файлах PPTX, но также в PDF и DOCX. «Нейроэксперт» даже может выводить формулы и математические символы вроде дробей, корня, возведения в квадрат и т.д.

В рамках совместной работы теперь для проекта можно задать уровни доступа и роли пользователей. Проект может быть закрытым (его видит только автор), частично доступным (можно поделиться по электронной почте) или публичным (видят все, у кого есть ссылка). Роль редактора предусматривает полное управление проектом, тогда как участник может только смотреть и задавать вопросы.

В «Нейроэксперта» можно загружать ссылки из интернета, документы, таблицы, презентации, аудио- и видеофайлы. Из них сервис создает базу знаний и на основе полученной информации отвечает на пользовательские вопросы. Услуга доступна всем пользователям. В «Яндексе» отметили, что ежемесячно «Нейроэкспертом» пользуются 350 тыс. человек, а самыми популярными темами запросов являются образование (17,6 %), юриспруденция (10,6 %), финансы (7 %), история (4,6 %), маркетинг (4,2 %), HR (3,8 %).