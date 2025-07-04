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Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ

В новых центрах обработки данных принадлежащей Илону Маску (Elon Musk) компании xAI будут размещаться миллионы ИИ-ускорителей, что приведёт к существенному росту потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы миллиардер купил за рубежом электростанцию и планирует перевезти её в США. Об этом недавно во время подкаста рассказал аналитик SemiAnalysis Дилан Патель (Dylan Patel), а позднее подтвердил и сам бизнесмен.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Уже имеющийся в распоряжении xAI суперкомпьютер Colossus входит в число самых мощных и энергоёмких. Он использует примерно 200 тыс. графических ускорителей Nvidia поколения Hopper и потребляет около 300 МВт электроэнергии, из-за чего xAI столкнулась с трудностями при обеспечении его достаточной мощностью.

По мере развития компании проблемы становятся всё серьёзнее. xAI и Маск должны решить грандиозную задачу по обеспечению энергией нового ЦОД, в котором, как ожидается, будет использоваться 1 млн ИИ-ускорителей. Такой объект потенциально может потреблять столько же электроэнергии, сколько необходимо для питания 1,9 млн домохозяйств.

По словам Пателя, xAI собрала огромные вычислительные ресурсы и команду талантливых исследователей для разработки ИИ-бота Grok. Однако впереди компанию ждут ещё более масштабные задачи. Не секрет, что xAI столкнулась с трудностями при обеспечении энергией своего ЦОД в Мемфисе, штат Теннесси. Для его работы с 200 тыс. ИИ-ускорителями задействовано 35 газовых турбин, способных вырабатывать суммарно 420 МВт энергии, в сочетании с системой накопления Tesla Megapack.

Помимо Colossus компания быстрыми темпами наращивает мощности. xAI приобрела завод в Мемфисе и сейчас преобразует его в ЦОД, способный вместить не только огромное количество графических ускорителей Nvidia, но и вспомогательное оборудование. Миллион ИИ-ускорителей Nvidia Blackwell будут потреблять от 1000 МВт (1 ГВт) до 1400 МВт (1,4 ГВт) энергии — в зависимости от модели ускорителей (B200, GB200, B300, GB300) и их конфигурации.

Графические ускорители — не единственная нагрузка на систему питания. Необходимо учитывать энергопотребление процессоров, оперативной памяти DDR5, накопителей, сетевого оборудования, систем охлаждения и кондиционирования воздуха, а также неэффективность источников питания. Одна крупномасштабная солнечная электростанция не способна круглосуточно обеспечивать энергией такой ЦОД. Для этого потребовалось бы огромное количество солнечных панелей, способных вырабатывать несколько гигаватт энергии, и массивные аккумуляторы для её накопления, что невыгодно с финансовой точки зрения.

Более практичным и часто применяемым вариантом является строительство нескольких парогазовых установок, работающих на природном газе и способных вырабатывать от 0,5 МВт до 1500 МВт энергии каждая. Такой подход относительно быстро разворачивается (несколько лет), позволяет масштабировать мощности поэтапно и интегрировать их с существующими электросетями. Возможно, xAI выберет именно этот путь для обеспечения энергией своего нового ЦОД.

Альтернативы, такие как ядерные реакторы, теоретически могли бы удовлетворить потребности xAI с меньшим количеством энергоблоков (каждый вырабатывает около 1000 МВт) и без прямых выбросов углекислого газа. Однако проектирование, получение разрешений и строительство атомных станций требует значительно больше времени (до 10 лет). Маловероятно, что Маск купил за границей атомную станцию и планирует её транспортировку в США.

На практике любая компания, пытающаяся ввести в эксплуатацию систему мощностью 1,4–1,96 ГВт, становится крупным промышленным потребителем энергии. Существующий ЦОД xAI обеспечивается энергией, вырабатываемой собственными турбинами, а также закупаемой у сторонних поставщиков. Вероятно, новый объект будет питаться по аналогичной схеме.

Судя по всему, покупка электростанции в США могла бы занять слишком много времени. Поэтому xAI приобрела станцию за рубежом и теперь планирует перевезти оборудование в США. Это подчёркивает, что развитие ИИ сегодня зависит не только от аппаратного и программного обеспечения, но и от способности быстро обеспечить инфраструктуру необходимым объёмом энергоснабжения.

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Теги: xai, искусственный интеллект, цод
xai, искусственный интеллект, цод
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