Большинство новейших видеокарт по-прежнему продаются с наценкой в 12–57 % — особенно GeForce RTX 5090 и 5080

Сегодня найти видеокарту по рекомендованной цене крайне затруднительно, причём независимо от страны проживания. Реальность такова, что если хочется собрать новый компьютер с современной видеокартой, нужно закладывать бюджет с запасом. Некоторые модели сегодня продаются в полтора раза дороже рекомендованных цен, хотя от момента анонса прошёл уже не один месяц.

В Gamers Nexus проанализировали сотни предложений на популярных американских площадках вроде Newegg, Amazon и Best Buy. Из 420 предложений видеокарт только 56 продавались по рекомендованной цене, причём в наличии оказалось и того меньше — 20 штук. К тому же некоторые продавцы отметили, что больше не будут завозить ускорители по этим ценам.

Энтузиасты сравнили реальные цены всех актуальных ускорителей (кроме новой GeForce RTX 5050) с рекомендованными. Выяснилось, что в среднем видеокарты в США стоят на 28 % дороже — наценка достигает в среднем $134.

Хуже всего дела обстоят с GeForce RTX 5090 и RTX 5080, которые продаются дороже рекомендованных цен более чем на 50 %. То же касается Intel Arc B580 и B570. Лишь у GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти и у большинства 8-гигабайтных моделей средняя наценка не превысила 20 %. А из 20 карт, которые всё ещё продавались по рекомендованной цене, только у одной GeForce RTX 5070 было 16 Гбайт.

В среднем видеокарты по цене в диапазоне от $400 до $800 продаются на 25 % выше рекомендованных цен. В качестве исключения можно назвать Radeon RX 9070 XT, которую предлагают на 46 % дороже.

В Tom's Hardware подчеркнули, что приведённые данные отражают только цены в США. Но тенденция характерна для любого региона: опираться на рекомендованные производителями GPU цены бессмысленно. В любом случае придется раскошелиться куда больше, чем многие рассчитывают перед покупкой видеокарты.