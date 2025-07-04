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США хотят ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, потому что оттуда они нелегально мигрируют в Китай

Администрация Дональда Трампа планирует ввести ограничения на экспорт передовых ИИ-процессоров в Малайзию и Таиланд. Цель — перекрыть лазейки, через которые эти чипы могут нелегально попадать в Китай.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Проект нового плана Министерства торговли США призван заблокировать возможность Китаю закупать «запрещённые» процессоры через посредников в Малайзии и Таиланде, пишет Bloomberg. Напрямую Китаю нельзя покупать американскую полупроводниковую продукцию с 2022 года.

На протяжении нескольких лет чиновники в Вашингтоне спорят, кому и на каких условиях можно продавать американские ИИ-чипы. С одной стороны, весь мир хочет использовать продукты Nvidia, а США заинтересованы, чтобы системы ИИ строились на базе американских технологий до того, как Китай предложит альтернативу. С другой — как только полупроводники покидают территорию США и союзников, риски их попадания в Китай или удалённого доступа к ним китайских компаний резко возрастают.

Юго-Восточная Азия привлекает высокое внимание американских корпораций. Компании вроде Oracle активно вкладываются в дата-центры в Малайзии, а статистика показывает резкий рост импорта чипов в страну за последние месяцы. Под давлением Вашингтона власти страны пообещали усилить проверку импортных партий чипов.

Именно на экспорт полупроводников в Малайзию сейчас опираются обвинения в соседнем Сингапуре, где прокуратура предъявила трём мужчинам обвинения в мошенничестве. Они продали клиентам серверы с передовыми чипами Nvidia, изначально поставленные из Сингапура в Малайзию, скрыв реальный маршрут поставки.

По словам знакомых с ситуацией источников, в окончательном варианте постановления Минторга США планируется включить ряд послаблений для компаний, имеющих крупные производственные мощности в Малайзии и Таиланде. Например, фирмам из США и нескольких союзных стран разрешат ввозить ИИ-чипы без лицензий ещё в течение нескольких месяцев после публикации правила. Кроме того, в списке лицензионных исключений сохранятся положения, призванные предотвратить сбои в цепочках поставок: многие производители рассчитывают на заводы в Юго-Восточной Азии для ключевых операций, например упаковки чипов перед установкой в конечные изделия.

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Теги: nvidia, ии, искусственный интеллект, китай
nvidia, ии, искусственный интеллект, китай
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