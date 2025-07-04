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Разработчики Subnautica 2 не объяснили внезапную смену руководства, но зато в игре не будет лутбоксов и боевых пропусков

Принадлежащая Krafton студия Unknown Worlds Entertainment, которая разрабатывает подводный симулятор выживания Subnautica 2, обратилась к игрокам по поводу недавних перестановок в руководстве.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Напомним, на днях Krafton объявила, что Unknown Worlds возглавит гендиректор Striking Distance Studios Стив Папуцис (Steve Papoutsis), тогда как текущее руководство в лице сооснователей и соавторов Subnautica студию покидает.

Во-первых, Unknown Worlds приветствует приход Папуциса на должность гендиректора студии. Руководитель заинтересован в наработках команды и поддерживает её на пути к выпуску Subnautica 2 в раннем доступе.

Насчёт ухода прошлого руководства в заявлении студии не говорится ни слова

Насчёт ухода прошлого руководства в заявлении студии не говорится ни слова

Во-вторых, подход команды к производству Subnautica 2, выработанный за последние годы, не поменялся. Это же касается и структуры игры, насчёт которой некоторые фанаты выражали обеспокоенность в связи с последними изменениями.

«В устройстве игры ничего не поменялось. Она всё ещё одиночная с опциональным кооперативным мультиплеером. Никаких подписок. Никаких лутбоксов. Никаких боевых пропусков. Никаких микротранзакций», — заверили в Unknown Worlds.

Подробностями раннего доступа разработчики поделятся позднее

Подробностями раннего доступа разработчики поделятся позднее

Что ещё рассказали в Unknown Worlds:

  • команда включает как ветеранов серии Subnautica, так и множество новых талантливых разработчиков;
  • Krafton полностью поддерживает выбранное командой видение Subnautica 2;
  • в соответствии с предыдущими обещаниями коллектив нацелен вести разработку параллельно со своим сообществом;
  • студия хочет гарантировать, что Subnautica 2 «соответствует самым высоким стандартам качества» и оправдает ожидания игроков.

Ранний доступ Subnautica 2 стартует в 2025 году на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают кооператив на четверых, новую планету и ужасы глубин. Поддержка русского языка не заявлена.

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Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
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