Испытания солью, пылью и асфальтом: Apple показала, как тестирует iPhone на прочность

Apple тщательно тестирует свои продукты в процессе разработки, чтобы гарантировать их долгую и надёжную работу даже в сложных условиях. Компания испытывает не менее 10 тыс. iPhone перед выпуском, пытаясь охватить все аспекты их защиты. Apple нечасто пускает посторонних в свои лаборатории, но в этот раз пригласила некоторых участников WWDC 2025 посетить одну из таких лабораторий, чтобы они сами увидели, в каких условиях новым устройствам приходится выживать перед дебютом.

Следует прояснить, что это не первый раз, когда Apple позволяет посторонним осмотреть одну из своих лабораторий по испытанию продуктов на прочность. В прошлом году блогер MKBHD побывал на экскурсии и поделился несколькими видеоматериалами. В этом году Apple пригласила на экскурсию аналитиков из Counterpoint, которые более подробно описали испытания, которым подвергаются устройства компании. Эти испытания разделены на четыре категории: тесты с воздействием окружающей среды, тесты с водой, ударные тесты и вибрационные тесты.

Тесты с окружающей средой призваны проверить готовность устройств, которые будут продаваться в 175 странах мира, выдерживать различные климатические условия. Counterpoint рассказывает:

«Мы стали свидетелями испытаний на воздействие соли, которые длились до 100 часов, тестов на воздействие света высокой интенсивности, а также воздействия пыли из пустыни Аризоны, направленных на оценку последствий попадания мелких частиц песка в динамики или порт зарядки iPhone. Некоторые испытания в случае AirPods включают создание искусственных версий пота и ушной серы. Условия этих испытаний дополнительно изменяются с учётом некоторых данных об использовании устройства, к которым Apple имеет доступ, что подчёркивает серьёзные усилия компании по адаптации устройств к различным сценариям и средам использования».

Уровень защиты от воды и пыли оценивается по рейтингам IP, установленным электронной промышленностью с конкретными критериями для каждого. Например, iPhone 16 Pro имеет рейтинг защиты IP68 — самый высокий среди доступных. Это означает, что устройство должно продемонстрировать полную защиту от попадания внутрь пыли и продолжать нормально работать при полном погружении в воду на глубину до шести метров в течение одного часа. Испытания водой начинаются с базовых тестов, но затем они усложняются:

«Тесты в IPX-камере начинаются с капающего потолка, имитирующего условия дождя и обычные условия попадания воды на устройство. Затем следует имитация прямого воздействия воды под давлением на устройство со всех углов. После того, как продукт проходит это испытание, он получает право на рейтинг IPX5. Затем проводится испытание на разбрызгивание воды под высоким давлением на расстоянии, успешное прохождение которого даёт устройству рейтинг защиты IPX6. Наконец, проводятся тесты с баком с водой под давлением, в котором имитируется погружение устройства в воду. Если устройство выдерживает погружение на глубину до одного и шести метров без каких-либо последствий для него, то продукт получает рейтинги защиты IPX7 и IPX8 соответственно».

Рейтинги IP относятся только к пыли и воде, но тесты Apple также включают использование других распространённых жидкостей, таких как газированные напитки, соки, солнцезащитный крем и духи.

На YouTube часто встречаются видео, в которых блогеры самостоятельно проводят тесты на падение новеньких iPhone. Однако эти испытания не имеют научной базы и проводятся скорее для развлечения зрителей и привлечения новой аудитории. Однако случайные падения iPhone в реальных условиях использования выглядят совсем иначе. Каждое падение отличается в зависимости от высоты, материала, на который приземляется устройство, и точного угла удара. Apple старается воспроизвести все эти особенности в рамках своих тестов на падение:

«Чтобы приблизиться к реальным сценариям, Apple разработала робота, который роняет устройства под разными углами и на разные поверхности, включая щебень, гранит и асфальтовые плиты. Более того, каждое падение анализируется с помощью специального приложения, к которому имеют доступ только инженеры компании».

Несмотря на всю неочевидность, смартфоны iPhone также должны выдерживать такие вещи, как нахождение в багажнике мотоцикла, едущего по неровному грунту. Опять же, количество задействованных переменных в этих тестах огромно, поэтому испытания Apple направлены на то, чтобы подвергать устройства воздействию широкого диапазона частот вибрации:

«Эти частоты моделируются с помощью вибростенда для создания различных условий тряски и ударов, которые может испытывать продукт во время транспортировки, вплоть до учёта условий перевозки на мотоциклах от разных производителей. Тесты на вибростенде проводятся в течение длительного времени».