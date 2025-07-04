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Продюсер Xbox посоветовал уволенным сотрудникам обратиться к ИИ, чтобы «снять эмоциональную нагрузку»

Исполнительный продюсер Xbox Games Studios Мэтт Тёрнбулл (Matt Turnbull) на фоне масштабных сокращений в игровом подразделении Microsoft посоветовал уволенным сотрудникам обратиться за помощью к ИИ, чтобы «смягчить эмоциональную и когнитивную нагрузку».

Источник изображения: Billy Freeman / Unsplash

Источник изображения: Billy Freeman / Unsplash

Тёрнбулл написал, что времена нынче тяжёлые, особенно если тебя только что уволили. По его словам, человеку не обязательно проходить такое испытание в одиночку — самое время обратиться за помощью к ИИ. Например, к Copilot от Microsoft или к ChatGPT. Они, уверен топ-менеджер Xbox Games Studios, помогут быстрее и спокойнее справиться с кризисом.

Далее Тёрнбулл поделился списком промптов. Например, он рекомендовал сотрудникам попросить чат-бота помочь с карьерным планом, черновиком резюме, советами для заполнения профиля в LinkedIn или подсказать, как расширить сеть контактов.

Источник изображения: Bluesky

Источник изображения: Bluesky

В комментариях больше всего впечатлилась следующим предложенным запросом: «После увольнения я столкнулся с синдромом самозванца. Помоги мне по-новому взглянуть на эту ситуацию и напомни, в чём я хорош».

Сообщение Мэтта Тёрнбулла исчезло вскоре после публикации. Однако скриншот поста всё равно разошелся по интернету и вызвал волну критики. Многие отмечают, что советы продюсера выглядят настолько бездушными, словно их сочинил сам ИИ. К тому же опубликован он был после того, как по Сети разлетелись новости о новой волне увольнений в Microsoft, в которой работы лишатся около 9000 сотрудников, и сильнее всего ударит эта волна по игровому подразделению Microsoft. Сам Тёрнбулл место в корпорации не потерял, но в конце поста призвал тех, кто остался без работы, поделиться опытом с другими.

«После того, как тысячи людей будут уволены из вашей компании, возможно, не стоит предлагать им обратиться за утешением к тому, чем вы пытаетесь их заменить»,прокомментировал ситуацию глава Necrosoft Games Брэндон Шеффилд (Brandon Sheffield). Напомним, что Microsoft планирует потратить до $80 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры, что усиливает опасения по поводу замены людей ИИ.

Впрочем, хотя мнение представителя Microsoft вышло спорным, многие руководители крупных компаний признают, что с распространением ИИ сокращение неизбежны. Об этом предупредили и в Amazon, и в Ford, и в Shopify, и в JPMorgan Chase.

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Теги: xbox, microsoft, ии, увольнения
xbox, microsoft, ии, увольнения
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