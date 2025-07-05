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На финансовом положении Intel отказ для выпуска чипов по техпроцессу 18A для клиентов скажется минимально

В исходной публикации Reuters, посвящённой предполагаемому отказу нынешнего руководства Intel от массового производства чипов для клиентов по технологии 18A с последующим продвижением 14A, упоминаются многомиллиардные риски для бизнеса самой компании. Аналитики Morgan Stanley убеждены, что масштабы бедствия сильно преувеличены.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В своей аналитической записке эксперты отмечают, что компания уже давно поумерила свои амбиции, связанные с распространением техпроцесса 18A за пределами собственной продукции. Если ей и придётся сократить предложение услуг по выпуску чипов с использованием данной технологии для сторонних клиентов, фактические убытки будут довольно скромными. Заказчики если и начали бы получать от Intel выпущенные по техпроцессу 18A изделия, то в исключительно скромных количествах, поэтому капитальные затраты на обеспечение подобных контрактов были не так велики.

Как поясняют представители Morgan Stanley, руководство Intel само неоднократно подчёркивало, что выход производственного подразделения компании на безубыточность от спроса на его услуги со стороны внешних клиентов зависит минимально. Это позволяет предположить, что в текущем и следующем годах отказ от распространения техпроцесса 18A повлияет на бизнес Intel в ограниченных масштабах.

Гораздо важнее для Intel будет не только удержать, но и увеличить собственную долю на рынке центральных процессоров для ПК и серверного применения. Чтобы восстановить доверие инвесторов и поднять курсовую стоимость собственных акций, по мнению аналитиков Morgan Stanley, для Intel гораздо важнее добиться успеха на рынке центральных процессоров, а не продвинуться в реформировании своего бизнеса по контрактному производству чипов. Впрочем, авторы аналитической записки подчёркивают, что прочие участники фондового рынка подобной расстановки приоритетов не придерживаются.

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Теги: intel, intel 14a, производство микросхем, полупроводники, литография
intel, intel 14a, производство микросхем, полупроводники, литография
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