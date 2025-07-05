Японская Rapidus заручилась поддержкой Siemens в сфере выпуска 2-нм чипов

Основанная в августе 2022 года японская компания Rapidus ставит перед собой амбициозные задачи к 2027 году освоить на территории страны массовый выпуск 2-нм чипов для сторонних заказчиков. Для достижения цели ей приходится обращаться к разным партнёрам, поставщик ПО для разработки чипов Siemens стала одним из них.

Самым известным партнёром Rapidus по освоению 2-нм технологии «с нуля» является американская корпорация IBM, которая первой в мире изготовила прототипы ячеек памяти на своей опытной линии в штате Нью-Йорк, используя 2-нм техпроцесс. Между тем, по мере приближения к моменту начала серийного выпуска 2-нм продукции Rapidus обрастает новыми партнёрами. Одним из них стала Siemens — крупный поставщик программного обеспечения для проектирования интегральных микросхем.

Сама Rapidus разработкой чипов заниматься не будет, но профильное программное обеспечение потребуется ей для адаптации разработок клиентов к специфике своих производственных процессов. Rapidus получит доступ к платформе Calibre компании Siemens. Представители японского контрактного производителя в очередной раз заявили, что намерены существенно опередить конкурентов по сокращении времени, требуемого для постановки на конвейер вновь разработанных чипов. Профильное ПО компании Siemens будет использоваться Rapidus на всех этапах подготовки и непосредственно при производстве полупроводниковых компонентов.

О конкретных клиентах Rapidus пока известно не так много, но стартап Tenstorrent может оказаться в их числе. Кроме того, японский производитель ведёт переговоры с LG и BOS Semiconductor — последняя поставляет чипы с высокой степенью интеграции в автомобильном сегменте. Сама IBM надеется со временем воспользоваться услугами Rapidus для производства своих процессоров, поскольку после «предательства» GlobalFoundries она вынуждена полагаться на Samsung.