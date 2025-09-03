В Китае заработал закон о повсеместной маркировке сгенерированного ИИ контента

Крупнейшие китайские социальные сети, включая WeChat (принадлежит Tencent Holdings) и Douyin (ByteDance), начали с 1 сентября маркировать весь онлайн-контент, сгенерированный ИИ, в соответствии с вступившим в силу законом, пишет ресурс SCMP.

Принятый в марте законопроект был подготовлен Государственной канцелярией интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР (MIIT), Министерством общественной безопасности (MPS) и Государственным управлением радиовещания и телевидения (NRTA) Китая.

Согласно установленным требованиям, ресурсы должны размещать явные и неявные метки для текстов, изображений, аудио, видео и другого виртуального контента, созданного с помощью ИИ. Явные метки должны быть видны пользователям, а неявные идентификаторы, такие как цифровые водяные знаки, должны быть встроены в метаданные.

Соцсеть WeChat, аудитория которой превышает 1,4 млрд пользователей, заявила, что авторы контента должны добровольно сообщать о всех материалах, созданных с помощью ИИ, при их публикации, а также предупредила, что «строго запрещается удаление, искажение, подделка или сокрытие меток ИИ, добавленных платформой, а также использование ИИ для создания или распространения ложной информации, контента, нарушающего авторские права, или любой незаконной деятельности».

Другие популярные китайские социальные сети опубликовали аналогичные заявления. В частности, Douyin, китайский аналог TikTok с аудиторией около 766,5 млн активных пользователей в месяц, заявил, что призывает авторов контента добавлять видимые метки к каждой публикации, созданной с помощью ИИ. Видеосервис добавил, что также определяет источник каждого контента по метаданным.

В свою очередь, китайский сайт микроблогов Weibo сообщил, что добавил опцию «Немаркированный ИИ-контент», которая позволит пользователям сообщать о неприемлемом контенте.