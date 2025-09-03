Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В Китае заработал закон о повсеместной м...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Китае заработал закон о повсеместной маркировке сгенерированного ИИ контента

Крупнейшие китайские социальные сети, включая WeChat (принадлежит Tencent Holdings) и Douyin (ByteDance), начали с 1 сентября маркировать весь онлайн-контент, сгенерированный ИИ, в соответствии с вступившим в силу законом, пишет ресурс SCMP.

Источник изображения: ZHIDA LI/unsplash.com

Источник изображения: ZHIDA LI/unsplash.com

Принятый в марте законопроект был подготовлен Государственной канцелярией интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) совместно с Министерством промышленности и информатизации КНР (MIIT), Министерством общественной безопасности (MPS) и Государственным управлением радиовещания и телевидения (NRTA) Китая.

Согласно установленным требованиям, ресурсы должны размещать явные и неявные метки для текстов, изображений, аудио, видео и другого виртуального контента, созданного с помощью ИИ. Явные метки должны быть видны пользователям, а неявные идентификаторы, такие как цифровые водяные знаки, должны быть встроены в метаданные.

Соцсеть WeChat, аудитория которой превышает 1,4 млрд пользователей, заявила, что авторы контента должны добровольно сообщать о всех материалах, созданных с помощью ИИ, при их публикации, а также предупредила, что «строго запрещается удаление, искажение, подделка или сокрытие меток ИИ, добавленных платформой, а также использование ИИ для создания или распространения ложной информации, контента, нарушающего авторские права, или любой незаконной деятельности».

Другие популярные китайские социальные сети опубликовали аналогичные заявления. В частности, Douyin, китайский аналог TikTok с аудиторией около 766,5 млн активных пользователей в месяц, заявил, что призывает авторов контента добавлять видимые метки к каждой публикации, созданной с помощью ИИ. Видеосервис добавил, что также определяет источник каждого контента по метаданным.

В свою очередь, китайский сайт микроблогов Weibo сообщил, что добавил опцию «Немаркированный ИИ-контент», которая позволит пользователям сообщать о неприемлемом контенте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Неудачная модернизация «Великого китайского файрвола» грозит сбоями интернет-цензуры в Китае
Amazon по примеру других американских компаний закрыла ИИ-лабораторию в Китае
В Китае назревает технологический перегрев: Си Цзиньпин предостерёг регионы от избыточных инвестиций в ИИ и электромобили
«Сделано ИИ»: DeepSeek добавила обязательную маркировку ИИ-контента и запретила её удалять
ChatGPT оказался падок на лесть и поддаётся манипуляциям для нарушения запретов — почти как человек
Meta✴ может начать использовать ИИ-модели Google и OpenAI в своих приложениях
Теги: ии, контент, метка, китай
ии, контент, метка, китай
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.